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Новый Volkswagen Polo Sedan: первые изображения

13 октября 2017, 12:58

Несколько дней назад в сети появился официальный дизайнерский скетч компактного седана Volkswagen Virtus для бразильского рынка.

Напомним, 4-дверный Volkswagen Polo Sedan нынешней генерации присутствует на рынке с 2010 года. Летом текущего года немецкая компания официально представила хэтчбек нового поколения.

Судя по появившемуся скетчу, новый седан позаимствует у 5-дверной модели всю переднюю часть вплоть до средней стойки. Крыша в задней части станет более покатой. При этом в задних боковых дверях появится небольшая форточка.



Скорее всего, задний свес у седана Volkswagen Polo Sedan нового поколения станет чуть длиннее, что позволит увеличить объём багажного отделения. Плюс ко всему, у популярного компактного автомобиля должна появиться новая светотехника.

Напомним, 4-дверный Volkswagen Polo Sedan актуального поколения в настоящий момент – это самая доступная модель немецкого бренда.


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