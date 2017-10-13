Новый Volkswagen Polo Sedan: первые изображения
13 октября 2017, 12:58
Несколько дней назад в сети появился официальный дизайнерский скетч компактного седана Volkswagen Virtus для бразильского рынка.
Напомним, 4-дверный Volkswagen Polo Sedan нынешней генерации присутствует на рынке с 2010 года. Летом текущего года немецкая компания официально представила хэтчбек нового поколения.
Судя по появившемуся скетчу, новый седан позаимствует у 5-дверной модели всю переднюю часть вплоть до средней стойки. Крыша в задней части станет более покатой. При этом в задних боковых дверях появится небольшая форточка.
Скорее всего, задний свес у седана Volkswagen Polo Sedan нового поколения станет чуть длиннее, что позволит увеличить объём багажного отделения. Плюс ко всему, у популярного компактного автомобиля должна появиться новая светотехника.
Напомним, 4-дверный Volkswagen Polo Sedan актуального поколения в настоящий момент – это самая доступная модель немецкого бренда.
Via livecars
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4883171-f5d3ade565d0f4d9635118494a10171b
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...