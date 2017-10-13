Новый Volkswagen Polo Sedan: первые изображения

Несколько дней назад в сети появился официальный дизайнерский скетч компактного седана Volkswagen Virtus для бразильского рынка.

Напомним, 4-дверный Volkswagen Polo Sedan нынешней генерации присутствует на рынке с 2010 года. Летом текущего года немецкая компания официально представила хэтчбек нового поколения.





Судя по появившемуся скетчу, новый седан позаимствует у 5-дверной модели всю переднюю часть вплоть до средней стойки. Крыша в задней части станет более покатой. При этом в задних боковых дверях появится небольшая форточка.









Скорее всего, задний свес у седана Volkswagen Polo Sedan нового поколения станет чуть длиннее, что позволит увеличить объём багажного отделения. Плюс ко всему, у популярного компактного автомобиля должна появиться новая светотехника.

Напомним, 4-дверный Volkswagen Polo Sedan актуального поколения в настоящий момент – это самая доступная модель немецкого бренда.



