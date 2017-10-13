Платные места в самолетах возмутили казахстанцев

Авиакомпания "Эйр Астана" запустила услугу платных мест в самолетах «MYSEAT» , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

"Теперь пассажиры могут выбрать места 1 ряда в бизнес-классе, а также места 1, 2 ряда и аварийного выхода в эконом-классе. Первые ряды эконом-класса стали доступны для всех. Преимущества данных мест - это дополнительное пространство для ног и удобное расположение у выхода", - говорится в сообщении.





Новая услуга, уточнили в компании, является международной практикой, которую ввели и другие отечественные авиакомпании. Стоимость услуги зависит от дальности перелёта по всем внутренним и международным направлениям, кроме тех cалонов самолетов, где есть спальный эконом-класс.

Это нововведение казахстанцы уже успели раскритиковать. Так, у одного из пассажиров возникли трудности при регистрации. Руслан Жемков написал на своей странице в Facebook, что ему поменяли заранее забронированный билет с 11 ряда у аварийного выхода сразу за бизнес-классом на 38-ой почти в хвосте самолета. Он отметил, что замену билета ему сделали без уведомления и его разрешения.





"(...) А потом еще "милая" девушка Екатерина с волшебного первого окошка еще и выставляет меня дураком. То, что я забронировал не считается, ведь они теперь ввели платные первые ряды в самолете, а система просто не могла мне об этом сказать, вот и нечего мне наивному радоваться своей онлайн брони. Она заявляет, что никак вообще мне не может помочь (...) Я очень возмущен вашим сервисом несмотря на всю мою любовь к авиакомпании, крайне недоволен тоном и форматом общения ваших коллег и ставлю вам жирный минус", - пишет мужчина.







