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В Казахстане в понедельник пойдут дожди

16 октября 2017, 06:00

Ночью и утром на севере и в центре республики ожидается туман.

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов ожидаются дождь, усиление ветра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами на западе, юго-западе, ночью и утром на севере и в центре республики ожидается туман.

В Мангыстауской, Атырауской областях - туман, днем усилнение ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области в районе Жаланашколя, Западно-Казхстанской, днем в Костанайской, ночью Павлодарской, Восточно-Казхстанской областях ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью и утром в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской ожидается туман.

В Астане: преимущественно облачно, 10°.

В Алматы: ясно, +20°.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: LiveInternet

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