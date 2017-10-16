В Японии погас "вечный" олимпийский огонь, горевший с 1964 года

Огонь, зажженный от факела Олимпийских игр в Токио в 1964 году, который предполагалось поддерживать вечно, на самом деле погас в 2013 году. Об этом признались японские спортивные чиновники.





Местом хранения огня был спортивный комплекс в городе Кагошима на юго-западе страны. В последний раз всеобщее внимание оказалось к нему приковано в сентябре 2013 года, когда Токио на сессии МОК был избран столицей XXXII Олимпийских игр, которые пройдут в 2020 году.





Как выяснилось, буквально через два месяца после этого огонь по неизвестным причинам погас, сообщает Agence France-Presse. После этого местные власти зажгли при помощи увеличительного стекла и солнечных лучей новый огонь, который горит в другом месте спорткомплекса.





XVIII летние Олимпийские игры прошли в Токио с 10 по 24 октября 1964 года. Это были первые Олимпийские игры, проведенные в Азии.