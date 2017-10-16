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Звезда "Игры престолов" выходит замуж за популярного певца

16 октября 2017, 14:34

Избранником звезды стал американский поп-певец Джо Джонас.

Британская актриса Софи Тернер, известная исполнением роли Сансы Старк в телесериале "Игра престолов", объявила о своем предстоящем замужестве. Избранником звезды стал американский поп-певец Джо Джонас.

Радостную весть 21-летняя Тернер сообщила в своем "Инстаграме", опубликовав там фото своей руки с бриллиантовым кольцом поверх руки своего избранника с подписью "Я сказала да".


Тот же снимок, но с надписью "Она сказала да", опубликовал и 28-летний Джонас в своем аккаунте.

Пара встречается с 2016 года. Джо Джонас вместе со своими братьями Никомп и Кевином создал в 2005 году музыкальный коллектив Jonas Brothers, который распался в 2013 году. В настоящее время Джонас является солистом группы DNCE.

В числе его прежних подружек числились певицы Тэйлор Свифт и Деми Ловато, актриса Эшли Грин и модель Джиджи Хадид.

Фото: WomanAdvice.ru

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