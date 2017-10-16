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Назарбаев поздравил Жээнбекова с победой на выборах

16 октября 2017, 18:28

Президент Казахстана направил поздравительную телеграмму.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отправил телеграмму поздравления Сооронбаю Жээнбекову в связи с избранием на пост Президента Кыргызской Республики. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В своем письме Глава государства выразил уверенность в том, что под руководством Сооронбая Жээнбекова Кыргызстан достигнет новых успехов на пути своего динамичного развития.

«Я верю, что основанные на взаимовыгодном сотрудничестве отношения между Казахстаном и Кыргызстаном будут развиваться и дальше во благо наших стран.

Желаю Вам здоровья и успехов на ответственном государственном посту, а всему братскому кыргызскому народу мирного неба и благополучия», - говорится в телеграмме.


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