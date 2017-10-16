Назарбаев поздравил Жээнбекова с победой на выборах

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отправил телеграмму поздравления Сооронбаю Жээнбекову в связи с избранием на пост Президента Кыргызской Республики. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В своем письме Глава государства выразил уверенность в том, что под руководством Сооронбая Жээнбекова Кыргызстан достигнет новых успехов на пути своего динамичного развития.