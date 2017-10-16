Назарбаев поздравил Жээнбекова с победой на выборах
Президент Казахстана направил поздравительную телеграмму.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отправил телеграмму поздравления Сооронбаю Жээнбекову в связи с избранием на пост Президента Кыргызской Республики. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
В своем письме Глава государства выразил уверенность в том, что под руководством Сооронбая Жээнбекова Кыргызстан достигнет новых успехов на пути своего динамичного развития.
«Я верю, что основанные на взаимовыгодном сотрудничестве отношения между Казахстаном и Кыргызстаном будут развиваться и дальше во благо наших стран.
Желаю Вам здоровья и успехов на ответственном государственном посту, а всему братскому кыргызскому народу мирного неба и благополучия», - говорится в телеграмме.
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