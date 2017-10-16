Пользователи Казнета жалуются на проблемы с соцсетями
Как минимум три соцсети начали сбоить.
Казахстанские пользователи Сети жалуются на проблемы с работой соцсетей Facebook, Instagram, Youtube, передает Zakon.kz.
Видеоролики на Youtube практически не грузятся. В Facebook не получается опубликовать материалы с других сайтов, создать новую запись, отправить личное сообщение. В Instagram не обновляется лента и не осуществляется вход в аккаунт.
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