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Пользователи Казнета жалуются на проблемы с соцсетями

16 октября 2017, 20:52

Как минимум три соцсети начали сбоить.

Казахстанские пользователи Сети жалуются на проблемы с работой соцсетей Facebook, Instagram, Youtube, передает Zakon.kz.

Видеоролики на Youtube практически не грузятся. В Facebook не получается опубликовать материалы с других сайтов, создать новую запись, отправить личное сообщение. В Instagram не обновляется лента и не осуществляется вход в аккаунт.


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