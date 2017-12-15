8-летняя девочка спасла из горящего дома брата и сестру

Девочка не побоялась войти в горящий дом и вывести своих родных.

В Кокшетау девочке, вынесшей из загоревшего дома сестру и брата, вручили благодарственное письмо, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям.

В канун празднования Дня независимости РК в торжественной обстановке акмолинские спасатели вручили благодарственные письмо от председателя Комитета по ЧС МВД РК и ценный подарок 8-летней школьнице.

"Ученица 3 класса школы №3 села Красный Яр г.Кокшетау Совет Улдана Дәуірқызы совершила героический поступок. Школьница 9 ноября своим смелым и храбрым действием вытащила своих младших сестер и братишку из горящего дома, не испугавшись, забежала в горящий дом, который был наполнен дымом",- говорится в сообщении ДЧС.

В тот роковой день мать детей ушла в ночную смену на работу. Старшие дочери уехали к родственникам, поздней ночью дом загорелся, и 8-летняя девочка до приезда экстренных служб вывела из него детей.

Источник: Sputnik Казахстан