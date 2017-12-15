Пожизненное лишение свободы просит обвинение для отца убитых в Алматы близнецов

19 лет просит прокурор для Волченко.

Судебное следствие по факту убийства в Алматы годовалых детей подошло к завершению. Суд перешел к судебным прениям, передает корреспондент Zakon.kz.

"Прошу Гильмутдинова Эмиля признать виновым по ст.99 ч.2 пп.1,3,7 УК РК и назначить ему пожизненное лишение свободы без конфискации имущества, а также признать виновным по ст.119 ч.1 УК РК и назначить наказание в виде штрафа в размере 100 МРП. Окончательно прошу назначить пожизненное лишение свободы без конфискации имущества, в отбывании наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности", - озвучил прокурор Есдаулетов.

Аллу Волченко гособвинение просит признать виновной по статьям 28 ч.5, 99 ч.2 пп.1,3,7 (пособничество в совершении убийства), ст.119 ч.1 УК РК и назначить ей наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванем в учреждении максимальной безопасности.

Старшего сына подсудимых гособвинение просит определить в органы опеки и попечительства для решения дальнейшей судьбы.

Как отметил прокурор, в материалах дела имеются три признательных показания Гильмутдинова в том, что они с Волченко по предварительному сговору готовились к преступлению.

По мнению гособвинителя, их показания, данные в ходе досудебного следствия, являются настоящими и объективными. А частичное признание вины сейчас и отрицание некоторых фактов вызваны желанием подсудимых уйти от ответственности.

Ранее адвокат Волченко Фархат Таипов назвал возможные сроки, которые грозят подсудимым - 15 лет Волченко, и 18 лет Гильмутдинову.

Ирина Капитанова