Молодым алматинцам вручили ключи от новых квартир по программе «Алматы Жастары»

Уникальность «Алматы Жастары», реализуемой акиматом города совместно с Жилстройсбербанком заключается в том, что программа направлена на молодых алматинцев до 35 лет.

В канун Дня независимости в Алматы вручили ключи и жилищные сертификаты по пилотной городской программе кредитования молодежи «Алматы Жастары», на реализацию которой из местного бюджета был выделен 1 млрд тенге.

Уникальность «Алматы Жастары», реализуемой акиматом города совместно с Жилстройсбербанком заключается в том, что программа направлена на молодых алматинцев до 35 лет за счет расширения возрастных рамок молодежи. При этом кредиты выдаются с самым низким процентом, без обязательного первоначального взноса при наличии залога, где участвует молодежь вне зависимости от места работы.

«Обеспечение жильем – это один из основных вопросов для молодежи наряду с трудоустройством и образованием, поэтому в рамках программы «Алматы Жастары» до конца года 100 молодых алматинских семей получат ключи от собственных квартир. Выданный по молодежной программе займ можно потратить только на покупку первичного жилья в Алматы, чтобы деньги города остались в городе. То есть из этих средств город получил зарплаты строителям, предприятия заказы, строительные компании оплачивают налоги в бюджет города», - отметил аким Алматы Бауыржан Байбек.

Он также добавил, что благодаря программе «Нұрлы Жер» почти 6 тыс. квартир распределено среди очередников города. По итогам года каждая четвертая семья, стоящая в очереди в Алматы, получит свое жилье.

По словам заместителя председателя Жилстройсбербанка Жанар Жубаниязовой, для обеспечения прозрачности конкурса по программе «Алматы Жастары» был разработан специальный портал www.almaty-zhastary.kz, куда участники подавали заявки. Большая часть документов автоматически формировалась информационной системой регионального шлюза электронного правительства. Документы рассматривались жилищной комиссией, сформированной из представителей общественности, молодежи и др.

Экспертами была разработана балльная система, учитывающая многообразие алматинской молодежи и направленная на поддержку молодых семей. Так, за первого ребенка присуждается 10, а за каждого последующего по 15 баллов. Каждый год брака оценивается в два балла.

Дополнительные баллы присуждаются молодежи, работающей в социальной сфере города, вне зависимости от формы собственности. Представителям социально уязвимых слоев населения предусмотрены дополнительные 10 баллов. Учитывая, что Алматы город бизнеса, отдельно осуществлялась поддержка молодых предпринимателей, присуждая полтора балла за каждый год работы.

Первыми обладателями заветных ключей от собственных квартир стали врач Центральной городской клинической больницы Асия Миртаева, специалист лаборатории Городского центра репродукции человека Райгуль Джангалиева, инженер–оператор ТОО «АвтоГазАлматы» Нурлан Сапаров и др. В целом, финалистами программы стали 100 человек, набравшие от 72 до 162 баллов.

Ключи от собственной квартиры из рук акима города сегодня получила фельдшер скорой медицинской помощи Оксана Шефер, набравшая в конкурсе 92 балла.

«Я хотела бы сказать огромное спасибо нашему Президенту и организаторам за реализацию этой программы. Хотела бы пожелать, чтобы в следующем году эта Программа кредитования жилья для молодых в Алматы продолжалась, потому что все мои коллеги и друзья, узнав, что я прошла стали очень активно этим интересоваться. Мы очень счастливы, что мы наконец-то получили свою квартиру и поздравляю всех с наступающими праздниками», - сказала Оксана Шефер.

В свою очередь девятилетняя дочь Милана, которую Оксана Шефер воспитывает одна, добавила: «Я очень рада, что мы будем отмечать новый год в новой квартире и наконец-то заведем собаку!».

Напомним, что по поручению Елбасы 2017 год в Алматы был объявлен Годом молодежи. На основе глубокого анализа ситуации в молодежной сфере впервые принята городская Дорожная карта поддержки молодежи до 2020 года. Запущен проект по финансированию строительства общежитий через АО «НК «СПК «Алматы». Завершается строительство четырех общежитий на 2000 мест. Со следующего года начнется строительство еще двух общежитий на 2,4 тыс. мест. В целом, до 2020 года в городе построят 12 общежитий на 7 тысяч мест.