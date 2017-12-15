Почему казахстанцы становятся приверженцами салафизма и ваххабизма

На фоне социально-экономических проблем первых лет независимости, вопросы идеологии, духовных ценностей ушли на второй план.

В последние годы проблема религиозного экстремизма приобрела для Республики Казахстан особую актуальность, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ОФ ИКГ «Перспектива».

На фоне социально-экономических проблем первых лет независимости, вопросы идеологии, духовных ценностей ушли на второй план. Вместо социалистической идеологии в общественное и личное сознание из-за границы начали проникать экстремистские идеи. Воспользовавшись законом о религиозной свободе, заграничные миссионеры стали распространять свои учения, зачастую не имевшие ничего общего с традиционными религиями, с национально-культурными ценностями.

В этой связи, особая ответственность за просвещение граждан по религиозным вопросам ложится на священнослужителей, представителей традиционных конфессий Казахстана.

Глава государства Н.А. Назарбаев во время встречи с представителями Духовного управления мусульман Казахстана обратил внимание на необходимость противодействия деструктивным религиозным учениям: «Всем известно, что Казахстан обладает большой территорией, природными богатствами и ресурсами. Есть те, кто смотрит на все это с завистью. В-первую очередь, это те, кто желают нам зла, пытаются вызвать разногласия в обществе. Одним из способов повлиять на нас извне является внедрение чуждых для нашего народа религиозных учений. В последнее время наблюдается такая тенденция. Мы должны бороться с проявлениями, представляющими опасность для нашей государственности. В этой связи, перед вами стоят большие задачи».

В последнее время многие граждане Казахстана, особенно молодежь, становятся приверженцами таких религиозных течений как салафизм и ваххабизм, несвойственных для традиционного ислама.

Мусульмане Казахстана придерживаются шариата мазхаба Абу Ханифы, а с точки зрения веры – школы Имама Матуриди. Это – самое толерантное, сдержанное из направлений Сунны, которое считается и уважает коренные обычаи и обряды, традиции и особенности каждого народа.

Представители салафизма выступают против светскости и светского государства. Идеология салафизма не поддерживает законную государственную власть, признавая халифат как единственную форму государственности, а шариат – как единственный источник правового регулирования.

Важнейшим элементом идеологии салафизма является также представление о джихаде только в одном его значении – вооружённой борьбы за свержение всякого светского государства и создание государства исламского.

Для представителей указанных течений также характерно неприятие национальных и культурных традиций казахского народа и стремление жить по шариату в его изначальном виде (так, как жили 15 веков назад), отказываясь от современных технологий. Хотя при этом современные технологии активно используются для реализации экстремистских целей.

Большая часть салафитов в Казахстане категорически отрицают казахские национальные традиции (например, в одежде), считая их бидъатом (недозволенное новшество) или ширком (придание Аллаху сотоварищей). Или, к примеру, после похорон близкие родственники ездят на кладбище и читают молитву. Ваххабиты считают это поклонением памятнику, а не Аллаху, и таких людей считают кафирами. При этом они не дают себе труда вникнуть в исторические причины появления некоторых национальных традиций казахов.

Проявляя рьяность в следовании «правоверных» канонов, молодые адепты салафизма забывают, что истинная вера заключается не в одежде или поведении, а в духовности. Как сказал Лидер нации Президент Нурсултан Назарбаев, «В результате непросвещенности наши молодые люди отпускают бороду и подрезают себе брюки. Увеличивается количество казахстанских девушек, которые полностью покрывают себя черными одеяниями. Это не соответствует ни нашим традициям, ни нашему народу».

(Продолжение следует)



