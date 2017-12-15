Врачи, трагически погибшие в октябрьской авиакатастрофе, награждены орденом «Құрмет»

В канун Дня Независимости, врач-реаниматолог НИИ кардиологии и внутренних болезней Жанибек Артыкбаев и врач акушер-гинеколог НЦ акушерства, гинекологии и перинатологии Талгат Патсаев, трагически погибшие в октябре 2017 года в авиакатастрофе при исполнении своего профессионального долга, посмертно награждены орденом «Құрмет», сообщает Zakon.kz.

Награды сыну профессора Жанибека Артыкбаева и вдове профессора Талгата Патсаева вручил министр здравоохранения Елжан Биртанов на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости РК.

Вручая государственные награды родным двух талантливых докторов, Елжан Биртанов отметил: «Во все времена люди, стоявшие на страже здоровья, пользовались особым уважением. Работа медицинских работников требует высокой самоотдачи, сострадания и всех лучших человеческих качеств. Такие качества отличали и наших героев, которые погибли, выполняя свой гражданский и профессиональный долг. Имена Жанибека Артыкбаева и Талгата Патсаева, настоящих врачей от бога, известны не только в медицинских кругах, но и тысячам наших соотечественников, которым они помогли вернуть здоровье и жизнь, родить детей, сохранить матерей. Коллеги, окружавшие их люди отзываются о них с большим уважением, отмечая их безмерную преданность выбранной профессии и профессионализм. Они могли бы еще долгие годы заботиться о своих пациентах, но их жизнь трагически прервалась. Мы гордимся ими. Они навсегда останутся в нашей памяти светлыми и хорошими людьми».

В преддверии главного праздника страны сотрудники Министерства здравоохранения РК, ведомств госоргана, подведомственных организаций, медучреждений регионов, внесшие вклад в развитие системы здравоохранения республики, также были награждены орденом «Құрмет», медалями «Ерен еңбегі үшін», «Шапағат», Почетным званием «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» и Почетной грамотой Республики Казахстан.

Также были вручены ведомственные награды: нагрудные знаки «ҚР «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін», Денсаулық сақтау ісінің үздігі», Почетная грамота и Благодарственное письмо министра здравоохранения РК.

Фото с сайта fromua.news