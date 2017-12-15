Правовая основа противодействия экстремизму в Казахстане

Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

Республика Казахстан – демократическое многоконфессиональное государство, гарантирующее свободу вероисповедания всем лицам, проживающим на его территории - Zakon.kz.

Право на свободу совести четко закреплено в статье 22 Конституции Республики Казахстан: «Каждый имеет право на свободу совести». При этом в соответствии с Законом «О религиозной деятельности и религиозных объединениях», «Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским государством, подтверждает право каждого на свободу совести, гарантирует равноправие каждого независимо от его религиозного убеждения, признает историческую роль ислама ханафитского направления и православного христианства в развитии культуры и духовной жизни народа, уважает другие религии, сочетающиеся с духовным наследием народа Казахстана, признает важность межконфессионального согласия, религиозной толерантности и уважения религиозных убеждений граждан».

81% граждан республики считают себя верующими, 19% - атеистами и агностиками. Из числа верующих только 14% относят себя к практикующим верующим, а около 70% - уверенно отнесли себя к умеренным (непрактикующим) верующим.

По состоянию на 20 апреля 2017 года в стране зарегистрированы 3679 религиозных объединений, представляющих 18 конфессий:

В республике действуют 495 миссионеров, среди которых преобладают представители католицизма (238). Православие представлено 87 миссионерами.

Свобода совести не означает свободу вседозволенности. Реализуя право на свободу совести человек должен с уважением относиться к правам других людей, исполнять свои обязанности гражданина.

В соответствии с законом Республика Казахстан – светское государство. У нас государство отделено от религии и религиозных объединений.

Религиозные объединения и граждане Республики Казахстан, иностранцы и лица без гражданства независимо от отношения к религии равны перед законом.

Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

Система образования и воспитания в Казахстане, за исключением духовных (религиозных) организаций образования, отделена от религии и религиозных объединений и носит светский характер.

Никто не имеет права по мотивам своих религиозных убеждений отказываться от исполнения обязанностей, предусмотренных Конституцией и законами Республики Казахстан.

Запрещаются деятельность партий на религиозной основе, создание и деятельность религиозных объединений, цели и действия которых направлены на утверждение в государстве верховенства одной религии, разжигание религиозной вражды или розни, в том числе связанных с насилием или призывами к насилию и иными противоправными действиями.

Запрещается деятельность религиозных объединений, незарегистрированных в установленном законами Республики Казахстан порядке, а равно какое-либо принуждение граждан Республики Казахстан, иностранцев и лиц без гражданства в определении отношения к религии, к участию или неучастию в деятельности религиозных объединений, в религиозных обрядах и (или) в обучении религии не допускаются.

Не допускается деятельность религиозных объединений, сопряженная с насилием над гражданами Республики Казахстан, иностранцами и лицами без гражданства или иным причинением вреда их здоровью либо с расторжением брака между супругами (распадом семьи) или прекращением родственных отношений, нанесением ущерба нравственности, нарушением прав и свобод человека и гражданина, побуждением граждан к отказу от исполнения обязанностей, предусмотренных Конституцией и законами Республики Казахстан, и иным нарушением законодательства Республики Казахстан.

Не допускается деятельность религиозных объединений, принудительно вовлекающих в свою деятельность граждан Республики Казахстан, иностранцев и лиц без гражданства, в том числе посредством благотворительности, и (или) препятствующих выходу из религиозного объединения, в том числе путем применения шантажа, насилия или угрозы его применения, с использованием материальной или иной зависимости граждан Республики Казахстан, иностранцев и лиц без гражданства либо путем обмана.

Не допускается принуждение участников (членов) религиозного объединения и религиозных последователей к отчуждению принадлежащего им имущества в пользу религиозного объединения, его руководителей и других участников (членов).

Не допускается принятие решений и совершение действий с использованием религии и религиозных воззрений, заведомо способных дезорганизовать деятельность государственных органов, нарушить их бесперебойное функционирование, снизить степень управляемости в стране.

В соответствии с Законом «О противодействии экстремизму»:

- на территории Республики Казахстан запрещаются создание и деятельность организаций (филиалов и представительств), цели или действия которых направлены на осуществление экстремизма (статья 3);

- использование сетей и средств связи для осуществления экстремизма, а также ввоз, издание, изготовление и (или) распространение экстремистских материалов (статья 12);

- осуществление экстремизма при проведении мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций, привлечение для участия в них экстремистских организаций, использование их символики, а также распространение экстремистских материалов (статья 13);

- деятельность физических и (или) юридических лиц, объединений физических и (или) юридических лиц, включая иностранных или международных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Казахстан, направленная на финансирование экстремизма (статья 14).

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН предусматривает ответственность за совершение деяний экстремистской направленности.

ЕСЛИ У ВАС СЛОЖИЛОСЬ СТОЙКОЕ ПОДОЗРЕНИЕ, ЧТО БЛИЗКИЙ ВАМ ЧЕЛОВЕК ПОПАЛ ПОД ВЕРБОВКУ, ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ

- по республиканскому телефону доверия – 114,

- по «телефону доверия» Комитета национальной безопасности – 110 или 8 (7172) 24 02 90.

Сайт Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. Сайт