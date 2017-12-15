Назарбаев "поборолся" с чемпионом Олимпийских игр

Сегодня Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии вручения государственных наград и премий, сообщает Zakon.kz.

В Facebook Акорды появилось видео, где глава государства присудил звание «Қазақстанның Еңбек Ері» знаменитому спортсмену, чемпиону Олимпийских игр Ушкемпирову Жаксылыку.

На видео видно, как президент взял крепко за руку Ушкемпирова и они проверили силы.

"Сегодня Жаксылык Ушкемпиров занимается развитием сельского хозяйства и вносит большой вклад в развитие собственного аула. На собственные средства он построил спортивный комплекс, детские сады, дома для молодых семей и тем самым заслужил уважение и благодарность своих односельчан", - сказал глава государства.

Жаксылык Ушкемпиров отметил в разговоре с президентом, что миллионы ребят в Казахстане занимаются спортом и будут заниматься.

"Мы сегодня независимая страна, наши предки мечтали об этой этом. Я стал Олимпийским чемпионам благодаря поддержке нашего народа. А сегодня у наших молодых ребят есть все условия, о которых можно только мечтать. Построены современные спортзалы. Я уроженец Жетысуского края. Вы все знаете, что Нурсултан Абишевич вырос и родился в этих краях. Мы должны его ценить и следовать его примеру. Я сейчас в области, а конкретно в селе Мынбаев провел газ, открыл детский сад. Я хочу, чтобы это все было примером подрастающему поколению. У нас есть 5 тысяч сел. Если крепкие 5 тысяч ребят возьмутся за поднятие социального положения в этих селах, все бы изменилось. Мы бы преодолели все преграды", - сказал чемпион.

"Я работаю над тем, чтобы страна процветала, многие поправили свое положение и заработали немалые деньги. Теперь помогайте людям. Ты построил жилье для 50 молодых семей, детский сад, спорткомплекс, где более 20 ребят занимаются борьбой. Продаешь мясо, выводишь на экспорт. И дальше двигайся в этом направлении", - пожелал Назарбаев Ушкемпирову.

Ушкемпиров Жаксылык родился 6 мая 1951 года в совхозе «Чапаев» Свердловского района Джамбульской области Казахской ССР. Советский спортсмен по классической борьбе, заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный тренер Казахской ССР. Олимпийский чемпион по классической борьбе. Чемпион Казахской ССР по вольной борьбе. Чемпион мира (1981), второй призёр Кубка мира (1982), второй призёр чемпионата Европы (1980), двукратный чемпион СССР (1975, 1980), серебряный призёр чемпионата СССР (1978, 1979), бронзовый призёр чемпионата СССР (1973, 1977), чемпион Спартакиады народов СССР (1975).