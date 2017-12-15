В Алматы завершена пробивка ул.Хмельницкого до микрорайона «Жас-Канат»

Строительство новой дороги протяженностью 1,1 км было начато в июне 2016 года. На период работ было создано более 400 рабочих мест, компанией подрядчиком выплачено 400 млн. тенге налогов в бюджет города, а жители микрорайона обеспечены качественной дорогой и тротуарами, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служба акима Алматы.

В ходе рабочего объезда аким Алматы Бауыржан Байбек осмотрел транспортную инфраструктуру, предназначенную для обслуживания активно развивающегося микрорайона.

Аким Алматы отметил, что в непростой мировой экономической ситуации государство продолжает вкладывать средства в развитие инфраструктуры.

«Как говорит Президент страны, основным двигателем любого общества является труд человека, поэтому «человек труда» - почетное звание. Именно руками таких строителей как вы, возводится жилье, прокладываются дороги, поднимается промышленность. Это нелегкий труд, связанный с неудобствами и рисками, но именно благодаря нему, развивается любое государство», - сказал Бауыржан Байбек, поблагодарив рабочих за проделанную работу.

Выходившие из близлежащей школы ученики также выразили благодарность рабочим за такой подарок в преддверии Дня Независимости.

«Раньше нам приходилось ходить в школу либо в поликлинику через грязь и воду в резиновых сапогах или делать большой круг. Теперь же стало намного удобней и вечером не страшно, поскольку все освещено», - рассказали дети.

Стоит отметить, что пробивка улицы Хмельницкого имеет важное значение, поскольку обеспечивает транспортной инфраструктурой около 11 тыс. человек, проживающих в микрорайоне «Жас-Канат».

Было произведено строительство двух мостовых сооружений, проезжей части на четыре полосы движения, с обеих сторон проложена арычная система, освещение, обустроены тротуары, налажено автобусное сообщение. В следующем году планируется ремонт улиц в микрорайоне «Жас-Канат».

Фото пресс-служба акима Алматы