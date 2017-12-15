В Уральске парни хотели просто подраться и искололи ножом мужчину

Сейчас 26-летний Мейрамбек Таниев находится в городской многопрофильной больнице – парни, которых он хотел подвезти, нанесли ему 10 ножевых ранений. Он чудом уцелел, потому что сумел вырваться и убежать от своих обидчиков, передает Zakon.kz со ссылкой на "Уральскую неделю".

Преступники наносили ему раны беспорядочно – тыкали ножом в шею, челюсть, грудь, предплечье левой руки. У парня повреждена и ладонь левой руки — он схватился за лезвие ножа, когда клиент его такси нанёс ему первый удар в шею.

— Я не понимаю, за что они меня порезали? – сам себе задаёт вопрос Мейрамбек, и видно, что парень до сих пор находится в состоянии лёгкого шока. Он рассказывает, что вовсе не таксист, работает в ТОО «Юнисерв» заведующим складом.

Вечером 9 декабря решил чуток подкалымить, и выехал на своей машине таксовать.

— Когда уже в три часа ночи я ехал мимо остановки «Пугачёва», увидел двух парней, стоящих около дороги, — вспоминает он. – Решил остановиться, подвезти – холодно, люди мёрзнут. Когда они сели – один впереди, а другой — сзади, сразу сказали, что им нужно в районе 38-ой школы забрать девушку, и я согласился. Подъехали, парень, который сел впереди, вышел, спустя минуту зашёл. Потом опять вышел, снова вернулся назад. Мне сразу показалось подозрительным, что он оглядывался, заметно нервничал. Когда он сел в машину, сказал: «Она не выйдет». Я в тот момент случайно посмотрел на часы – было 4:02.

И тогда парень, сидевший сзади, воткнул Мейрамбеку нож в горло справа. От сильной резкой боли тот схватился рукой за лезвие, и попытался его вытащить. Но нападавший уже сам выхватил нож и стал тыкать им таксисту в грудь, в горло слева, в руку.

- Я начал вырываться, — вспоминает Мейрамбек. – Но я был пристёгнут ремнём безопасности, и не мог сразу убежать из машины. Ещё меня держал парень, который сидел спереди. Тот, который сидел сзади, всё время кричал ему «Держи, держи, чтобы не убежал!» Они нанесли мне по меньшей мере 10 ударов, нож был гибкий, гнулся, как будто кухонный. Я кое-как выскользнул из-под ремня, с меня сползли куртка, свитер, и полуголый выскочил на улицу.

Мейрамбек добежал до проспекта Достык и там попросил помощи у таксистов. Но они посоветовали ему обратиться в кафе «VOK». Именно посетители этого кафе с персоналом вызвали для Мейрамбека «Скорую помощь».

— Из ран у меня сочилась кровь, я сидел полуголый и боялся потерять сознание, потому что хотел жить, — рассказывает он. – Хорошо, что парни из кафе разговаривали со мной, иначе бы я точно отключился.

Так, окровавленного, по пояс голого Мейрамбека Таниева доставили в городскую многопрофильную больницу. Здесь его спешно прооперировали.

Из родных в Уральске у Мейрамбека – только 90-летняя бабушка. Мама и отец живут в России, они должны приехать в ближайшие дни.

— Первые дни после операции я не мог не то что вставать, даже говорит не мог, — вспоминает парень. – Мне повредили челюстные мышцы, поэтому у меня рот не открывался. Сейчас уже лучше, врачи и медсёстры оказывают мне всю необходимую помощь. Спасибо другу Саше, они с супругой Любой приходят меня проведать каждый день.

Мейрамбек говорит, что уже на второй день после операции к нему в больницу пришли полицейские, которые рассказали, что парни – 1988 и 1992 годов рождения — напавшие на него, пришли в полицию с повинной. Они признались, что напали на таксиста просто так, потому что один из них недавно развёлся и «хотел с кем-нибудь подраться».

— Я знал, что работа таксистов опасная, но не настолько, — рассуждает он. – Я поначалу думал, что тем парням нужны моя машина, дорогой сотовый телефон. Но… телефон они разбили, машину бросили. Я в шоке, что люди могут быть такими жестокими, резать других просто так, потому что охота драться.

Фото и видео Нурлыбек Емранов