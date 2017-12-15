В преддверии Дня Независимости в Павлодаре открыли жилой дом и общежитие

В общежитии предусмотрены двух- и трехместные комнаты с отдельными санузлами, прачечные и кухни на каждом этаже, оборудованные всей необходимой бытовой техникой.

Многоэтажку на 108 семей презентовали в микрорайоне «Сарыарка». Ключи от 81 двухкомнатных и 27 трехкомнатных квартир получили переселенцы из микрорайона «Алюминстрой». Новоселов поздравил аким Павлодарской области.

— Мы вместе с вами мечтали о строительстве нового микрорайона, спасибо, что с пониманием относились к переселению во временное жилье, — отметил Булат Бакауов. – Сегодня же мне радостно видеть ваши счастливые лица. Хочу выразить огромную благодарность нашим строителям, которые возвели этот дом буквально за 9 месяцев.

Также глава региона принял участие в презентации общежития монтажного колледжа на 200 мест, построенный в рамках социальной ответственности бизнеса АО «Павлодарэнерго».

В общежитии предусмотрены двух- и трехместные комнаты с отдельными санузлами, прачечные и кухни на каждом этаже, оборудованные всей необходимой бытовой техникой, тренажерный и танцевальный залы, система электронных пропусков в помещение и видеонаблюдение в коридорах. Как обещают застройщики, все эти условия сделают проживание студентов максимально комфортным.