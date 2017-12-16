В Алматы мужчина на угнанной машине попал в аварию

Полиции он заявил, что «какие-то люди дали ему ключи и предложили покататься».

В ночь на 16 декабря в Алматы мужчина на угнанном автомобиле попал в ДТП, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла на перекрестке проспекта Райымбека и улицы Наурызбай батыра. Автомобили Lada Granta и Nissan Cefiro стояли на светофоре по Райымбека в западном направлении и ждали разрешающий сигнал. В этот момент между ними втиснулся Hyundai Elantra, ударил обе машины, а затем улетел вправо, на обочину, где остановился только возле забора.

Водители покинули свои авто и начали разбираться в ситуации. Почти моментально на место прибыли сотрудники полиции. Как оказалось, автомобиль Hyundai был угнан в тот вечер. Позднее к месту происшествия приехал и законный владелец авто. Мужчина рассказал, что несколькими часами ранее он отдыхал с друзьями в ресторанном комплексе Grand Opera на Наурызбай батыра. В помещении было тепло, мужчина снял куртку и повесил ее на спинку стула.

Когда празднование было завершено, посетитель ресторана надевал куртку и по привычке сунул руки в карман. Не обнаружив ключей от машины, он решил, что просто потерял их. Выйдя на улицу, мужчина увидел, что его автомобиль пропал, и сразу заявил в полицию об угоне.

Задержанный рассказал: в ресторане какие-то незнакомые люди подошли к нему, дали ключи от машины и предложили пойти покататься. Мужчина доставлен в РОВД для дальнейшего разбирательства. По словам очевидцев, алкоголем от него не пахло, но состояние было неадекватным, показания путались.