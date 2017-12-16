Молодежная сборная РК по хоккею обыграла Австрию

В Куршавеле казахстанская молодежная сборная, одержав победу над австрийцами, приблизилась к выходу в элитный дивизион. Об этом сообщает СИА «SPORTINFORM».

И снова содержание игры казахстанской сборной вызывает массу нареканий: нет командного взаимодействия, и чаще всего атакующие действия сводятся к беготне, без пасов и открываний. Уже на 1-й минуте Баумгартнер ворвавшись в зону, щелкнул из зоны вбрасывания, а Каратаев зевнул бросок. Ответ получился стремительным: Гатиятов и Назаренко навязав борьбу в чужой зоне, довели атаку до броска, а на добивание успел Писмаркин - 1:1.

Затем тренерский штаб поменял Каратаева на Бояркина, и в очередной раз Гусейнов отправил шайбу в угол - 2:1. Не прошло и минуты, как австрийцы провалились в средней зоне, и Назаренко прорвавшись к воротам слева, сместился в центр и с близкого расстояния перехитрил вратаря - 3:1. Австрийцы смотрелись гораздо предпочтительнее, организованнее входили в зону, а в атаке старались действовать всем звеном. Второй период казахстанская сборная провалила, пропустив в меньшинстве, и совершенно неубедительно смотрелась в большинстве. Единственный компонент, в котором подопечные Сергея Старыгина как минимум не уступали - это в скорости отдельно взятых игроков. В третьем периоде Бояркин умело подчищал ошибки полевых игроков, а в конце казахстанцы смогли отодвинуть игру в зону соперника, успешно прессинговали, и удержали победный счет.

Теперь судьба путевки в топ-дивизион решится в матчах Казахстан-Франция и Латвия-Германия.

Казахстан - Австрия 3:2 (3:1, 0:1, 0:0)

Шайбы: 0:1 - Баумгартнер, 01:23 1:1 - Писмаркин (Гатиятов, Назаренко), 01:52 2:1 - Гусейнов (Полохов), 06:28 3:1 - Назаренко (Бекетаев), 06:51 3:2 - Баумгартнер (Клокл, Хаммерле), 22:30 ГБ

Вратари: Каратаев (Бояркин, 04:49 - 60:00) - Зиммерманн

Состав молодёжной сборной Казахстана: Каратаев (Бояркин), Данияр Самат - Орехов, Данияр Саян - Габдуллин - Муратов, Полохов - Лазарев, Мелихов - Борисевич - Гусейнов, Рыжий - Мусабаев, Гатиятов - Назаренко - Писмаркин, Тарасов, Буяльский - Бекетаев - Джангазинов.

Фото с сайта inform.kz