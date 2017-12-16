За 3 дня в Алматы взыскали 7 млн штрафов с водителей

В целях выявления должников, с применением к ним мер принудительного исполнения, на территории Алатауского района Алматы совместно с судебными исполнителями Региональной палаты частных судебных исполнителей, а также сотрудниками прокуратуры проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер». Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

В отработке в местах интенсивного потока автомобилей задействованы автоэкипажи дорожно-патрульной полиции. Кроме того, на некоторых участках дороги установлены мобильные комплексы "КРИС-П", которые автоматически вычисляют должников, имеющих задолженность по наложенным административным штрафам.

Инспекторы за 3 дня проведения ОПМ “Борышкер” взыскали с должников почти 7 миллионов тенге. Ровно 100 автомобилей водворены на специализированную штрафную стоянку. В частности, выявлено транспортное средство, находящееся в аресте с задолженностью в 30 миллионов тенге, который также после составления административного протокола был водворен на штрафстоянку.

«Хочу отметить, что уже предоставлена возможность оплаты штрафов через приложения банков второго уровня посредством смартфонов, то есть, должник погашает задолженность на месте. Этой инновационной возможностью воспользовались некоторые водители. Таким образом, мы обеспечиваем реализацию принципа "нулевой терпимости к правонарушениям", неотвратимости наказания за допущенное нарушение и повышения эффективности взыскания наложенных административных штрафов в Алматы»,- отметил начальник отдела административной полиции УВД Алатауского района майор полиции Баукен Баймбетов.

Фото ДВД Алматы