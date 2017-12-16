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Численность населения Астаны увеличилась на 8%

16 декабря 2017, 19:29

По сравнению с аналогичной датой прошлого года численность населения города увеличилась на 76 тыс. 178 человек.

Численность населения Астаны на 1 ноября составила 1,026 млн человек, сообщает Zakon.kz со ссылкой на медиацентр столичного акимата.

По данным статистиков, по состоянию на 1 ноября численность населения столицы Казахстана составила 1 млн 26 тыс. 181 человек, в том числе по району «Алматы» зарегистрированы 453 059, «Есиль» – 189 330, «Сарыарка» –383 792 человек.

По сравнению с аналогичной датой прошлого года численность населения города увеличилась на 76 тыс. 178 человек, или на 8%.

Согласно статданным, в Астане число родившихся за январь – октябрь 2017 года составило 23 668 тыс. человек по сравнению с 27 845 новорожденными за соответствующий период прошлого года. При этом естественный прирост населения по сравнению с январем-октябрем прошлого года уменьшился на 7,4%.

За этот же период число умерших составило 3 294 человека. Общий коэффициент смертности – 3,94 на 1 тыс. человек.

По уровню рождаемости за данный период Астана в сравнении с другими областями республики занимает четвертое место.

Фото: Блог Ceo


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