Алматинца подозревают в изнасиловании и убийстве матери-одиночки

Житель Алматы подозревается в изнасиловании и убийстве матери-одиночки в Алматинской области, передает Zakon.kz.

Факт убийства зарегистрирован в Коксуском районе, где 17 декабря в одном из частных домов села Теректы обнаружили труп 36-летней женщины с явными признаками насильственной смерти.

Как проинформировали в пресс-службе ДВД Алматинской области, сотрудникам Коксуской районной полиции в течение первых часов удалось установить подозреваемого в преступлении, который был обнаружен и задержан полицейскими в этом же поселке.

По предварительной версии, женщину, являющуюся матерью-одиночкой, избили, а затем задушили. Следы на теле потерпевшей указывали на то, что женщина, вероятно, подверглась также изнасилованию.

В убийстве подозревается 34-летний житель Алматы, водворенный сейчас под стражу в Коксуский РОВД.

«Согласно нашей базе данных подозреваемый ранее привлекался к ответственности за совершение грабежа и кражи. В свое оправдание задержанный мужчина заявил, что в момент преступления находился в сильном алкогольном подпитии. По факту убийства с назначением необходимых экспертиз начато уголовное расследование, предусмотренное ст.99 УК РК», - сообщили в областной полиции.

Установлено, что женщина, воспитывавшая шестилетнюю дочь, недавно переехала в этот частный дом и была еще не знакома с соседями.

Фото из открытых источников