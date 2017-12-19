Пентхаус в Алматы спасли от огня
В ходе тушения пожара эвакуировали 50 человек, из них трое детей.
Пожар, начавшийся днем во вторник, 19 декабря, потушили, передает корреспондент Zakon.kz.
Напомним, ранее сообщалось, что в микрорайоне "Самал" начался пожар. В пресс-службе городского ДЧС сообщили, что горел пентхаус в девятиэтажном здании жилого комплекса "Триумф".
В ходе тушения пожара эвакуировали 50 человек, из них трое детей.
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