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Пентхаус в Алматы спасли от огня

19 декабря 2017, 13:38

В ходе тушения пожара эвакуировали 50 человек, из них трое детей.

Пожар, начавшийся днем во вторник, 19 декабря, потушили, передает корреспондент Zakon.kz.

Напомним, ранее сообщалось, что в микрорайоне "Самал" начался пожар. В пресс-службе городского ДЧС сообщили, что горел пентхаус в девятиэтажном здании жилого комплекса "Триумф".

В ходе тушения пожара эвакуировали 50 человек, из них трое детей.


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