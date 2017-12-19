Новые объекты открыты в Бурлинском районе ЗКО

По словам акима области, в 2017 году в рамках программы «Нұрлы жер» на строительство выделено 14659,225 млн.

В честь празднования Дня Независимости в ЗКО были открыты 95 социальных, культурных и спортивных объектов.

В селе Бурлин произошло долгожданное событие – жители получили доступ к центральному водоснабжению. В своей поздравительной речи аким области отметил, что в этом году по программе «Нұрлы жол» чистой питьевой водой обеспечены жители 55 сел всех 12 районов ЗКО.

– На водообеспечение в этом году выделено 11 млрд. тенге. Для нас очень важно, чтобы наши жители пили чистую воду, потому что это залог здоровья. Только на ваше село выделено более 1,5 млрд. тенге на проведение чистой питьевой воды, освещение, капитальный ремонт дорог и дома культуры. Также в селе строится спортивный комплекс, который будет сдан в эксплуатацию в будущем году. Все это стало возможным благодаря обретению независимости и выбранной нашим Президентом политике. Это результат нашей общей работы и здесь есть вклад каждого гражданина страны. Поздравляю вас с таким знаковым событием в жизни села, - сказал А. Кульгинов.

Также аким области принял участие в открытии детского сада на 50 мест в селе Кентубек Бурлинского района. В апреле этого года он сам лично закладывал первый кирпич для строительства данного объекта образования. Всего в селе Кентубек 55 детей в возрасте от 0 до 3 лет. В новый детский сад пойдут 26 детей в возрасте 1,6-3 года и 24 ребенка, которые до этого времени посещали пришкольный детский сад.

– Поздравляю с таким радостным событием для вашего села. В нашей области открывается много новых объектов образования, только в этом году в регионе строится 24 объекта образования, из них 10 частных детских садов. Все это делается в рамках исполнения поручения Главы государства по обеспечению детей качественным образованием, в том числе и дошкольным. Стоит отметить, что наша область в этом отношении лидирует – охват детей дошкольным образованием составляет свыше 97%, - сказал А.Кульгинов.

Помимо этого в городе Аксае состоялось торжественное открытие 75-квартирного жилого дома, построенного по программе «Развития регионов». В доме, занимающем около 7 тысяч кв.м, по 25 одно-, двух- и трехкомнатных квартир.

По словам акима области, в 2017 году в рамках программы «Нұрлы жер» на строительство выделено 14659,225 млн. тенге. На эти средства строятся 14 многоэтажных жилых домов в областном центре и городе Аксае, 188 домов в районах области. Благодаря этому 1700 семей будут обеспечены собственным жильем.

Аким области побывал и в школе на 300 мест в селе Аралтал, построенной для переселившихся жителей сел Березовка и Бестау. Он отметил, что школа начнет работу в январе 2018 года. Также А.Кульгинов встретился с жителями этих сел, выслушал их мнения по поводу переезда и обустройства на новом месте. Переехавшие сельчане очень довольны своими новыми домами, в которых есть все необходимые коммуникации.

Отметим, что всего в Бурлинском районе строится 57 объектов на общую сумму 12,5 млрд. тенге.