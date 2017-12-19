Ко Дню Независимости в ЮКО сданы на благо народа 110 объектов

Праздник в честь 26-летия Независимости в Южно-Казахстанской области прошел на высоком уровне. В рамках праздника в районах, городах области сданы на благо народа 110 социальных и коммунальных объектов.

Таким образом, в Южно-Казахстанской области ко дню Независимости введено в эксплуатацию 19 многоэтажных жилых домов, более 1 тыс. человек получили ключи от квартир. В эти дни в целом по области в рамках государственно-частного партнерства на благо народа сданы 15 детских сада, 3 школ, 11 ФАПов, 9 ветеринарных поста и 5 спортивных площадок. В преддверии праздника в области открыли 9 аллей и арку, в 7 населенных пунктах проведена инфраструктура, а также в нескольких населенных пунктах проведены работы по благоустройству. Кроме того, реконструированы 1 мост, 4 дома культуры, 10 игровых площадок, которые вновь сданы населению. Помимо этого открыли ряд других объектов как водопровод в населенном пункте, где проживают более 700 человек.

Подробнее говоря, в Толебийском районе на благо народа ввели в эксплуатацию 8 новых пятиэтажных жилых дома. Ключи от квартир 480 толебийским семьям вручены по программе «Нурлы жер». В этот же день в населенном пункте Актас открылся один из уникальных проектов - лечебно-оздоровительный центр «Ақкен-Саумал», который имеет возможность принимать и лечить одновременно около 50 человек.

Кроме того, в преддверии праздника 558 семей города Шымкента отметили новоселье. Построенные в микрорайоне Нурсат 11 многоэтажных домов реализованы по второму направлению программы жилищного строительства «Нұрлы жер». Наряду с этим, в этот же день в административно-деловом центре города введена в эксплуатацию новая школа на 1200 мест, оборудованная по современным стандартам, также в парке имени Абая впервые в нашей стране открылась аллея медицинских работников. Здесь расположена статуя первого казахского целителя Отейбойдака Тлеукабылулы, оставившего народу неугасаемое наследие, также на специальном камне высечены выдержки из клятвы врачей и камень, предназначенный для медицинских работников, которые погибли, спасая здоровье и жизни других. Вместе с этим, в Шымкенте свои двери перед учащимися открыло дополнительное здание на 300 мест к общей средней школе №104.

По словам местных властей, введенные в эксплуатацию 6 новых объектов на благо жителей Сузакского района, являются хорошим подарком ко Дню Независимости. В частности, в рамках мероприятия в селе Шолаккорган Сузакского района состоялось торжественное открытие парка независимости. В парке, площадью более двух гектаров, установлен монумент, символизирующий Независимость и 30-метровый флагшток. Вместе с тем, в рамках государственно-частного партнерства открыли свои двери два новых детских сада. Ясли-сад «Асыл-Ай», рассчитанный на 75 детей в селе Шолаккорган и двухэтажный детский сад «Айдын» на 100 мест в сельском округе Сузак. Также в этот же день, в целях развития массового спорта в селах Шолаккорган, Тасты и Кумкент введены в эксплуатацию спортивные комплексы. Новые спортивные комплексы построены за счет спонсорской помощи ТОО «Инкай».

Праздничное мероприятие отличилось открытием 20 объектов в Отырарском районе. В сельском округе Балтаколь установлена главная арка, запущена работа 2 цехов по переработке продуктов из проса. Наряду с этим, в районе введены в эксплуатацию 9 новых ветеринарных пунктов. Кроме того, на благо народа в районе ввели в эксплуатацию 3 фельдшерско-акушерских пунктов, ряд торговых центров и 1 мост.

В преддверии Дня Независимости нашей страны в Сарыагашском районе введены в эксплуатацию 11 социальных и коммунальных объектов. Среди них 6 зданий возведены в рамках государственно-частного партнерства. Также школа на 150 детей и семейная врачебная амбулатория, способная принимать 150 человек, две спортивные площадки, а в одном из населенных пунктов проведены работы по благоустройству.

В День Независимости в Тюлькубасском районе открыли 13 социальных объектов. Великий праздник тюлькубасские жители с населением 110 тысяч человек, начали с открытия двух новых медицинских объектов и одного детского сада. Помимо этого, в районе сдано на благо народа аллея для ветеранов, зона отдыха и стела. В этот же день ввели в эксплуатацию 4 дома культуры, прошедшие капитальный ремонт и водопроводы в двух селах, прошедшие реконструкцию. Наряду с этим, в сельском округе Шакпак открылась стела, рассказывающая об истории области. Она расположилась на территории, граничащей с Жамбылской областью.

В знаменательный праздник в городе Туркестан запустили 3 объекта. В частности, в индустриальной зоне свою деятельность начало ТОО «Cordial Turkestan» по производству трех тысяч штук мягкой мебели в год. В микрорайоне Отырар свои двери открыл частный детский сад «Индира» на 90 детей. Также в священном городе ввели в эксплуатацию аллею «Түркі бағы». В ходе празднования Дня Независимости в городе Арысь сдали во благо народа 8 объектов. В целях повышения качества обслуживания жителей населенного пункта в районе введены в эксплуатацию отделение АО «Казпочта», детские сады Ұлбала» на 75 мест, «Бағлан» на 100 мест, «Лидер» на 360 мест. В населенных пунктах «Отырар», «Наурыз», «Оңтүстік» сдали во благо народа дорогу, протяженностью 28,10 км и системы водоснабжения, протяженностью 74,4 км. Таким образом, жители микрорайона обеспечены инфраструктурой.

Кроме того, праздник отметили и в Мактаральском районе. В праздничные дни здесь ввели в эксплуатацию 8 новых объектов. В частности, фельдшерско-акушерские пункты в четырех населенных пунктах и врачебные амбулатории в двух селах, а также разрезана лента новых зданий аппарата акима сел Каракай и Макталы.

В честь Дня Независимости в городе Кентау состоялось торжественное открытие 14 объектов. Одним из них является центральный парк имени С.Кожанова. Остальные –строительство систем инженерной инфраструктуры в микрорайонах Болашақ», «Батыс» и «Жұлдыз». Кроме того, во дворах многоэтажных жилых домов города Кентау ввели в эксплуатацию 10 игровых площадок для детей и подростков.

Также, в преддверии Дня Независимости в Шардаре открыли школу на 900 мест, в Ордабасинском районе два частных детских сада. В день Независимости нашей страны в населенном пункте Жарыкбас Байдибекского района введен в эксплуатацию водопровод, который обеспечит чистой питьевой водой около 700 жителей села. Это благое дело, которое жители района ждали с нетерпением.