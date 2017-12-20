Что нужно знать таксистам

Одним из распространенных видов предпринимательской деятельности является перевозка пассажиров на автомобиле - такси.

Деятельность перевозчиков на транспорте регулируется законодательными актами Республики Казахстан. Так, согласно подпункту 25-1 статьи 1 и пункту 1 статьи 26 Закона РК «Об автомобильном транспорте» перевозчиком такси признается субъект, направивший перед началом осуществления деятельности, уведомление в местный исполнительный орган согласно статье 46 Закона РК «О разрешениях и уведомлениях» (далее - Закон). В силу действия пункта 2 статьи 46, пунктов 1, 6 статьи 49 Закона и пункта 3 Правил приема уведомлений государственными органами (утверждены приказом МНЭ РК от 6 января 2015 года № 4) прием уведомлений и ведение формируемых на нем реестров производится в электронной форме посредством государственной информационной системы разрешений и уведомлений (при отсутствии возможности доступа в электронную систему - на бумажном носителе).

Таким образом, каждый субъект (лицо), вступивший в рынок перевозчиком такси, должен знать о необходимости представления двух отдельных уведомлений:

-первое - в орган государственных доходов о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (ИП);

-второе - в местные исполнительные органы о начале деятельности в качестве перевозчика такси (статья 565 Налогового кодекса РК, пункт 1 статьи 26 «Об автомобильном транспорте», статья 46 Закона РК «О разрешениях и уведомлениях»).

В свою очередь, уполномоченные органы (органы госдоходов и акимата) принимают уведомления, взамен которых выдается талон об их приеме с последующим включением в реестры (о регистрации ИП и о внесении в реестр перевозчиков такси).

Форма уведомления и талона об их приеме утверждены приказом Министра национальной экономики РК от 6 января 2015 года № 4).

Ранее постановка физического лица на регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя производилась налоговым органом с выдачей свидетельства по форме, утвержденной Приказом Министра финансов РК от 30 декабря 2014 года № 598.

В связи с чем, подтверждающим регистрацию физического лица (водителя) в качестве индивидуального предпринимателя может являться как талон о приеме первого уведомления, так и свидетельство.

Осуществление предпринимательской деятельности без направления первого уведомления в налоговый орган, а также занятие перевозкой такси без направления второго уведомления в местные исполнительные органы, влечет административную ответственность, предусмотренную статьей 463 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (далее - КоАП РК).

При этом, если частные лица (водители) занимаются перевозкой такси без направления обоих видов уведомления или, не имея свидетельства, их действия квалифицируются по статье 463 КоАП РК, в первую очередь, как правонарушение, связанное с осуществлением предпринимательской деятельности без направления первого вида уведомления в налоговые органы.

Если же частные лица (водители), являясь индивидуальными предпринимателями, не направили второе уведомление, их действия также квалифицируются по статье 463 КоАП РК, но уже, как правонарушение, связанное с осуществлением деятельности перевозок такси без направления второго вида уведомления в местные исполнительные органы.

Поэтому, при занятии предпринимательством по перевозке пассажиров в виде такси необходимо соблюдать вышеперечисленные требования.

Б. Юсупов, руководитель Управления разъяснительной работы

Департамента государственных доходов по Атырауской области