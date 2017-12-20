Шымкентцам предлагают жилье в новом административном центре города

Цена одного квадратного метра составляет 220 тыс.тенге для вкладчиков ЖССБ. Для удобства клиентов предусмотрено кредитование через БВУ и рассрочка платежей от застройщика.

В апреле следующего года в Шымкенте будет построен новый жилой комплекс «Тулпар». Это совместный проект АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» и строительной компании ТОО «ТРЦ Акмойнак» в рамках государственной программы «Нұрлы жер».

Комплекс расположен в микрорайоне «Тулпар», состоит из двух 3-этажных домов на 72 квартиры общей площадью 3885,92 м2. Будущим жителям предлагаются 1,2,3-комнатные квартиры площадью от 35 до 68 м2. Дома сдаются в чистовой отделке.

Цена одного квадратного метра составляет 220 тыс.тенге для вкладчиков ЖССБ. Для удобства клиентов предусмотрено кредитование через БВУ и рассрочка платежей от застройщика.

Инфраструктура представлена открытыми паркингами, детскими игровыми площадками, зелеными насаждениями и асфальтированными дорогами. Главным преимуществом комплекса является удобное расположение в новом административном центре города. Строительство комплекса именно в этом районе неслучайно. В данном направлении еще в конце 70-х - начале 80-х годов прошлого столетия развивалось строительство зоны отдыха Шымкента. В результате были открыты зоопарк, ипподром и дендропарк, что обеспечит жителям комплекса чистый воздух и отсутствие городского шума.

Кроме этого, рядом с комплексом функционируют детский сад и поликлиника, в шаговой доступности находится «Назарбаев интеллектуальная школа» и продуктовые магазины. Транспортная развязка сейчас активно развивается. На текущий момент функционируют автобусные маршруты №103, 70, 17, 17б.

Подробная информация о ЖК «Тулпар» размещена на сайте Фонда недвижимости «Самруқ-Қазына» www.fnsk.kz.

По вопросам приобретения квартиры следует обращаться в отдел продаж ТОО «ТРЦ Акмойнак» в г. Шымкент по телефону 8 7252 47 70 50, сайт tulpar@eristyle.kz.