В автомобили чиновников могут внедрить gps трекеры

Пока что, так называемый трекинг автомобилей, внедряется в пилотном режиме в ряде регионов страны. Если попытка окажется удачной, не исключено, что отслеживать использование служебного автотранспорта будут повсеместно по всей республике, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Информационно-учетный центр».

Пресса, надзорные органы, Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции, да и рядовые граждане часто поднимают вопрос использования чиновниками служебных машин. То и дело в социальных сетях пользователи делятся фото и видео на эту тему. При этом технически решить проблему достаточно просто – нужно лишь установить на автомобиль специальное устройство, которое будет передавать полную информацию о передвижении машины, её скорости, времени остановок, маршруте и даже показывать приблизительный расход топлива.

- Это отличный инструмент для минимизации «сторонних» поездок и экономии бюджета. По нашим расчётам, экономия на топливе составит около 25-30%. Но для внедрения системы нужна поддержка сверху, то есть поддержка данного решения на уровне Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Кстати, нынешний глава агентства Алик Шпекбаев сам неоднократно поднимал этот вопрос, и даже был инициатором акции с наклеиванием специальных стикеров на машины. Суть метода в наклеивании информационных листков с призывом сообщать о нахождении данного авто в нерабочее время, например, около увеселительных заведений, основан на сознательности граждан и не гарантирует результата.

Установка GPS-трекеров, думаю, решит вопрос полностью, - считает председатель правления АО «Информационно-учетный центр» Жанасыл Оспанов.

АО «Информационно-учетный центр» прорабатывает вопрос трекинга служебного транспорта с технической стороны. Здесь отмечают, что при реализации проекта будут использованы электронные карты проекта www.gosreestr.kz, что обеспечит информационную защиту баз данных по автомобилям и их передвижению от несанкционированного доступа. Тем не менее, по словам Оспанова, где-то в регионах местные власти поддерживают эту идею, где-то напротив, инициатива не находит поддержки.

Фото с сайта veterauto.ru