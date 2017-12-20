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Капитан команды КВН "Спарта Номад" из-за игры пропустил рождение дочери

20 декабря 2017, 13:19

Данияр Джумадилов мечтал выиграть высшую лигу 15 лет.

Капитан команды КВН "Спарта Номад" Данияр Джумадилов из-за финала игры пропустил рождение своего второго ребенка, передает Zakon.kz.

Супруга Данияра написала в своем Instagram, что очень хотела, чтобы муж был рядом в день, когда родилась дочь, но семья не могла не отпустить его на финал КВН.

"Почти месяц нашего папы нет дома. Целый месяц без него. Тяжело было морально, ведь я так хотела, чтобы он был рядом со мной в день, когда родилась наша доча. Но на кону был финал и мы не могли не отпустить папу. Он шёл к своей мечте 15 лет. Вы себе не представляете, как я жду эту встречу папы с дочкой", - написала она.

К слову, встреча дочери и папы наконец состоялась, после того, как команда выиграла высшую лигу КВН и вернулась в Казахстан.

Фото: instagram.com/aliakbar_daniyar


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