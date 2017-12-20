Рау заявил о необходимости организации в Аркалыке новых производств

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Альберт Рау сообщил, что обеспокоен снижением объемов промышленного производства в городе Аркалык Костанайской области, передает корреспондент Zakon.kz.

«Депутаты Мажилиса Парламента РК неоднократно поднимали вопросы, связанные с проблемами моногородов. Складывающаяся в ряде моногородов ситуация свидетельствует о низкой эффективности реализуемой Правительством и местными исполнительными органами Программы, которая, решая локальные проблемы 28 моногородов, далеко не всегда способствует росту их экономической базы, улучшению социально-экономических условий жителей», - сказал он.

По его словам, депутатский запрос связан с ситуацией, которая складывается в городе Аркалык Костанайской области.

«В городе второй год наблюдается снижение объемов промышленного производства, прежде всего градообразующего предприятия. По информации Комитета геологии Министерства по инвестициям и развитию РК запасов бокситов, добываемых Тургайским бокситовым рудоуправлением АО «Алюминий Казахстана», осталось на два года активной добычи. С 2020 года предполагается не только дальнейшее сокращение объемов добычи боксита, но и ежегодное снижение численности персонала с нынешних 834 до 80 человек к 2023 году», - проинформировал мажилисмен.

Как указал парламентарий, фактическое сворачивание деятельности градообразующего предприятия приведет к росту комплекса проблем для города Аркалык и региона в целом: сократятся объемы регионального продукта и налоговые поступления в местный бюджет, упадет спрос на продукцию и услуги предприятий малого и среднего бизнеса.

«вынужденная миграция как квалифицированных кадров, так и активной части населения могут привести к потере города своего статуса и функций центра здравоохранения и образования Торгайского региона. Кризисные явления в экономике отразятся на функционирующем педагогическом институте, колледже, которые готовят кадры для Торгая и Улытау». - добавил депутат.

В связи с этим А. Рау предлагает Правительству рассмотреть сложившуюся ситуацию и в приоритетном порядке принять комплекс мер по организации в городе Аркалык в течение двух лет альтернативных производств, при заинтересованном участии государственных институтов развития.

«Считаем также необходимым участие в программе создания новых рабочих мест АО «Алюминий Казахстана» с возможным использованием имеющейся производственной базы», - заключил он.

Ксения Давыдова, Астана

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