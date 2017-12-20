Свидетельство о рождении можно будет заказать с доставкой на дом

В ЦОНах страны разрабатывают проекты способные снизить необходимость «походов» за справками.

В декабре текущего года Госкорпорацией "Правительство для граждан " будет реализован проект по проактивному оказанию государственных услуг связанных с рождением ребенка, сообщает Zakon.kz.

Так, родителям будут автоматически поступать СМС-уведомления с предложениями указать ФИО ребенка для получения свидетельства о рождении, номер счета для оформления пособий и адресных данных для постановки в очередь в детский сад.

Заявителю будет необходимо только забрать результат государственной услуги в Госкорпорации или как альтернатива - заказать доставку свидетельства на дом.

К настоящему времени из семисот сорока шести государственных услуг в «Правительство для граждан» передана 621 услуга, что составляет более 83%.

Данные услуги оказывают 349 фронт-офисов, в которых работают более 20 000 сотрудников (всего 21 788), ежегодно предоставляя порядка 37 миллионов услуг.

Посредством инфраструктуры электронного Правительства доступны 452 государственные услуги, оказано более 192 млн. различных электронных услуг.

Первым шагом решения задачи уровня открытости, клиентоориентированности и проактивности является реализация проекта «Услуга без справок» (Paper-free). Данный проект реализуется совместно с государственными органами (МЮ, МВД, МТСЗН, ГП) и направлен на отмену наиболее востребованных электронных справок и повышение взаимодействия между государственными органами.

Фото с сайта alau.kz