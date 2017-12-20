Трудовой договор может быть расторгнут только при совокупности условий, определенных законом

Новый Трудовой кодекс РК имеет много новелл, изменений по сравнению с предыдущим, им дополнен перечень оснований для расторжения трудового договора по инициативе работодателя. Об этом и другом рассказывает судья Верховного суда РК Т. Молдахметова – Zakon.kz.

В последние годы люди нередко обращаются в суд за разрешением трудовых споров. Несомненно, в первую очередь это свидетельствует о росте доверия к судебной системе, вере в справедливое разрешение спора. Примеров тому немало.

С другой стороны, изменившиеся реалии сегодняшнего дня, возросшие в плане ответственности требования, как к работодателю, так и к работнику стали предпосылками для кардинальных изменений в трудовом законодательстве. И, конечно же, не стоит сбрасывать со счетов то, что Конституция Республики Казахстан гарантирует каждому гражданину страны право на свободу труда, свободный выбор рода деятельности и профессии.



В соответствии с нормами Основного закона каждый человек имеет право на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации, а также на социальную защиту от безработицы.

При непредоставлении работником требуемой информации в течение десяти календарных дней со дня направления ему работодателем акта по почте и по истечении месячного срока отсутствия на работе по неизвестным работодателю причинам, последний имеет право издать приказ о расторжении трудового договора.

С 1 января 2016 года вступил в силу новый Трудовой кодекс Республики Казахстан. Он содержит нормы, целью которых является создание благоприятных условий труда, обеспечение гарантированной защиты прав и законных интересов работников и работодателей. Трудовое законодательство нашей страны основывается на Конституции и состоит из Трудового кодекса, законов и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.Целью трудового законодательства является правовое регулирование трудовых и иных отношений, непосредственно связанных с трудовыми, направленное на защиту прав и интересов сторон, установление минимальных гарантий прав и свобод в сфере труда. Следовательно, лица, считающие, что их права нарушены, вправе обратиться в суд за защитой нарушенных или оспариваемых прав, свобод или законных интересов.Новый Трудовой кодекс имеет много новелл, изменений по сравнению с предыдущим. Так, Трудовым кодексом дополнен перечень оснований для расторжения трудового договора по инициативе работодателя. В частности, новеллой является расторжение трудового договора в связи со снижением объёма производства, выполняемых работ и оказываемых услуг, повлекшим ухудшение экономического состояния работодателя.Истцы по трудовым спорам должны знать, что, когда рассматриваются дела о восстановлении на работе лиц, трудовой договор с которыми расторгнут в связи со снижением объема производства, выполняемых работ и оказываемых услуг, повлекшим ухудшение экономического состояния работодателя (подпункт 3) пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса), обязательно проверяется, соблюден ли работодателем установленный законом порядок расторжения трудового договора по данному основанию. Так, о предстоящем расторжении трудового договора по данному основанию работодатель обязан письменно уведомить работников за пятнадцать рабочих дней, если в трудовом, коллективном договорах не предусмотрен более длительный срок уведомления. По соглашению сторон срок уведомления может быть заменен выплатой заработной платы, пропорциональной неотработанному сроку. В уведомлении работодатель обязан указать причины, послужившие основанием для расторжения трудового договора.Следует отметить, что расторжение трудового договора по данному основанию возможно при одновременном соблюдении следующих условий: закрытие структурного подразделения (цеха, участка); отсутствие возможности перевода работника на другую работу; письменное уведомление не менее чем за один месяц представителей работников с указанием причин, послуживших основанием для расторжения трудового договора (наличие непосредственной связи между экономическими изменениями у работодателя и необходимостью расторжения трудового договора). Следовательно, трудовой договор может быть расторгнут только при наличии совокупности определенных законом условий.Работодатель должен доказать свою финансовую несостоятельность, предоставить доказательства ухудшения экономического состояния путем предоставления финансовых документов, подтверждающих снижение объема производства. Такими доказательствами могут быть заключения аудиторов, досрочное завершение объёмов работ согласно гражданско-правовым договорам, что подтверждает снижение объема производства, выполняемых работ и оказываемых услуг, повлекшее ухудшение экономического состояния работодателя.Учитывая, что инициатива расторжения трудового договора исходит от работодателя, обязанность предоставления таких доказательств возлагается на него.Новеллой трудового законодательства также является расторжение трудового договора на основании подпункта 25) пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса, то есть в случае отсутствия работника на работе более одного месяца по неизвестным работодателю причинам. Основанием для расторжения трудового договора по данному основанию является факт отсутствия работника на работе более одного месяца по неизвестным работодателю причинам.Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор по данному основанию только при наличии акта об отсутствии работника на рабочем месте, направлении его работнику письмом с уведомлением о необходимости информировать о причинах своего отсутствия.Кроме того, новеллой трудового законодательства является расторжение трудового договора по основанию, предусмотренному подпунктом 24) пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса в отношении работников, достигших пенсионного возраста, установленного пунктом 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан».В соответствии с названным Законом лицами, имеющими право на пенсионные выплаты по возрасту, являются мужчины по достижении 63 лет, женщины по достижении 58 лет.Расторжение трудового договора с работниками, достигшими пенсионного возраста, является правом, а не обязанностью работодателя. Возможность продолжения трудовых отношений в отношении работников, достигших пенсионного возраста, должна быть закреплена положениями коллективного договора только в отношении пенсионеров, работа которых связана с тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями труда (подпункт 9) пункта 1 статьи 157 Трудового кодекса).Расторжение трудового договора по инициативе работодателя допускается в любое время, независимо от срока действия договора, но после достижения работником пенсионного возраста, с обязательным вручением уведомления не менее чем за один месяц до даты расторжения трудового договора, с выплатой компенсации в размере, определяемом трудовым, коллективным договорами и (или) актом работодателя.Работник и работодатель заинтересованы в налаживании внутреннего правопорядка внутри самих организаций, поскольку обе стороны заинтересованы в сохранении трудовых отношений как условия их существования.Споры по трудовым отношениям, с которыми обращаются в суды стороны трудового договора, требуют от судей досконального знания трудового законодательства современного Казахстана, правильного применения норм и положений нового Трудового кодекса и выработки единообразной судебной практики по ним.