Новую дорогу достроили в Алматы

Новую дорогу до микрорайона «Жас Канат» достроили в Турксибском районе Алматы. Фактически улицу Хмельницкого пробили от Майлина. Раньше местным жителям приходилось добираться домой в объезд. Стройка длилась больше года. Аким Бауыржан Байбек лично оценил развитие транспортной инфраструктуры района, сообщает Zakon.kz со ссылкой на almaty.tv.

Долгожданную автотрассу, ведущую прямо в «Жас Канат» построили за максимально короткие сроки. Чуть больше года. Вместе с новой дорогой, возвели остановки, сделали пешеходные и велодорожки, арыки тоже есть. Курсируют тут уже несколько маршрутов. Теперь добираться до дома жителям одиннадцатитысячного микрорайона стало намного комфортнее и быстрее.

Общаясь с рабочими, аким акцентировал внимание на реализации программы «Нурлы жол», которая призвана улучшить транспортную инфраструктуру страны, соединяя большие города с малыми качественными автодорогами. Бауыржан Байбек поблагодарил строителей за большой труд.

Улицу именитого полководца Богдана Хмельницкого удлинили от Бейимбета Майлина на более чем километр. На строительство ушло миллиард 700 миллионов тенге. Деньги выделили из республиканского и городского бюджетов. В результате было создано 400 новых рабочих мест. За время стройки подрядчик оплатил налогов на 400 миллионов тенге.

«Когда дорога появляется, мост появляется, свет появляется - это безопасность, пешеходки и там начинает развиваться бизнес. Мы ещё отдельно по программе «Нурлы жер» строим дома и улучшаем качество жизни людей. Перорально здесь ещё будут сети, будет одностороння закольцованное движение и тогда будет удобно этим горожанам», - сказал аким Алматы Бауыржан Байбек.

За счёт строительства дорог, парков и скверов - в этом году работой удалось обеспечить около 43 тысяч человек - продолжил аким. Быстрыми темпами идёт дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры. В планах пробивка ещё нескольких улиц и проспектов.

«В настоящее время идёт пробивка проспекта Назарбаева, это бывшая Фурманова. Параллельно ведётся строительство сразу трёх развязок. На пересечении Кульджинского тракта и Рыскулова, в районе Сейфулина и Жансугурова, а также на Рыскулова и Емцова. Работы ведутся строго по графику», - сказал замруководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы Сагындык Телибаев.

В следующем году начнётся реконструкция второго участка улицы Богдана Хмельницкого в районе проспекта Суюнбая. Ожидается ремонт и внутридворовых участков ближайших микрорайонов.

Фото: Yvision.kz