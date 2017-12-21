Абаев: Речи о том, что мы закрываем российские телеканалы на территории Казахстана, не идет

Они поднимают тариф, наши смотрят на рейтинги этого телеканала и принимают решение об отключении - глава МИК РК.

При обсуждении поправок по вопросам информации и коммуникаций на пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты поинтересовались ситуацией по прекращению вещания некоторых российских телеканалов на территории Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

«По поводу российских каналов. Мы договорились с нашими российскими коллегами, что в январе-феврале мы проведем соответствующие консультации, до этого времени телеканалы не будут отключены, но здесь вопрос только в экономической плоскости», - сказал министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев.

При этом он пояснил, что некоторые российские телеканалы поднимают тарифы на показ своей телепродукции на территории Казахстана.

«Показ той продукции, которая не пользуется большим спросом, к примеру, телеканал «Россия-Культура», поднимается тариф. Наши частные кабельные операторы - у них есть право отказаться от этого канала и вопрос тут только в экономической плоскости. Они поднимают тариф, наши смотрят на рейтинги этого телеканала и принимают решение об отключении», - уточнил глава ведомства.

Вместе с тем Д. Абаев отметил, что принято решение, учитывая взаимоотношения между Казахстаном и Россией, и учитывая определенную чувствительность данного вопроса, провести определенные консультации.

«И после них прийти к единым комплексным действиям…Речи о том, что мы закрываем российские телеканалы на территории Казахстана, не идет», - подчеркнул министр.

Напомним, ранее сообщалось, что телеканалы «НТВ-Мир», «РТР Планета», «Россия 24», «Россия Культура» прекратят вещание в Казахстане с 11 декабря из-за повышения стоимости прав за ретрансляцию данных телеканалов для абонентов услуги iD TV и кабельного телевидения. Позже между руководством Министерства информации и коммуникаций РК и Министерством связи и массовых коммуникаций РФ была достигнута договоренность о сохранении до 1 марта 2018 года для казахстанских кабельных операторов телевещания существующей стоимости.

Ксения Давыдова, Астана

Фото: Kursiv.kz