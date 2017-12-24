Три человека пострадали в ДТП на Илийском тракте

По словам очевидцев, водитель и пассажирка одной из машин были нетрезвыми.

23 декабря под Алматы на Илийском тракте, ниже микрорайоне "Жулдыз" произошла авария с участием трех автомобилей, пострадали три человека, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам участников ДТП, автомобили Toyota Ipsum и Toyota Carina E двигались параллельно друг другу в сторону города, в южном направлении. Навстречу ехал Mercedes 190. Двигалась машина агрессивно: она то и дело выезжала на полосу встречного движения, чтобы обогнать другие автомобили.

При очередном таком маневре Mercedes вылетел на встречную полосу, произошло лобовое столкновение с Ipsum. Минивэн закрутило, он ударил правым задним крылом Toyota Carina E.

В аварии пострадали три человека: пассажир Ipsum, а также супруги, находившиеся в Mercedes. По словам очевидцев, оба были в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина сначала утверждал, что за рулем была его жена, но позднее оба начали доказывать, что за рулем был третий человек, который с места происшествия скрылся. Тем не менее другие участники ДТП сообщили, что именно этому мужчине они помогали вылезти из-за руля после столкновения.

Все трое госпитализированы. В обстоятельствах и причинах ЧП предстоит разобраться сотрудникам полиции.