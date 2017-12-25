Школы будут сами выбирать предмет для обучения на английском языке

При этом будет учитываться мнение учащихся и родителей.

По обновленной программе обучения в 10-11 классах предусмотрены вариативный, стандартный и углубленный уровни изучения предметов, пишет Sputnik Казахстан со ссылкой на директора департамента дошкольного и среднего образования МОН РК Шолпан Каринову.

"Четыре предмета – физика, химия, биология и информатика – из которых информатика находится в обязательном компоненте. И три предмета, согласно типовым учебным планам, находятся в вариативной части. Таким образом, учащиеся старших классов выберут свой предмет согласно своей профильной подготовке и выбора профессии", – пояснила Каринова.

Далее ученикам предстоит выбрать на каком языке они будут получать знания по этим предметам – на английском или на языке обучения.

"То есть, по мере подготовленности педагогов, самой школы, по согласованию с родительским комитетом, с попечительскими советами, а также с учётом желаний учащихся каждая школа самостоятельно будет определять язык обучения по данным четырём предметам. Такое решение принято", – сказала представитель Минобрнауки.

Каринова отметила, что предметы естественно-научного цикла являются очень серьёзными и казахстанские школьники показывают по ним хороший уровень знаний. Но мониторинг качества знаний продолжается. Исследование по этому вопросу проводит Национальная академия образования им.Алтынсарина, также будет организован опрос среди учителей, родительской общественности и учащихся. Результаты исследования станут известны к концу года.

"В целом, мы считаем что английский язык – это язык техники, мировой язык, и мы обязаны нашим детям предоставить возможность конкурировать на мировом образовательном рынке и, в первую очередь, дать нашим учащимся возможность получать знания на английском языке", – заключила Каринова.

Ранее в МОН РК сообщили, что переход на трёхъязычное образование вступит в силу в сентябре 2019 года и только для учеников 10-11 классов, а до той поры в школах будет вестись подготовка учителей: обучение их английскому языку.