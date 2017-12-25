Новогодние праздники многие российские туристы проведут в Алматы

Российский сервис бронирования жилья определил, в какие города СНГ и ближнего зарубежья отправятся российские туристы на новогодние праздники, сообщает Zakon.kz.

Рейтинг составлен по данным запросов и броней жилья туристами в новогодние праздничные выходные с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года.

Минск, Баку (Азербайджан), Алматы (Казахстан), Тбилиси (Грузия) и Ереван (Армения) вошли в топ-5 городов СНГ и ближнего зарубежья, популярных для путешествий и отдыха россиян на Новый год.

В Алматы туристы приедут на отдыхать Новый год в основном на курорт Шымбулак, в среднем, на 6 дней и потратят на проживание 3,2 тысяч рублей в сутки. В Казахстане на Новый год у российских туристов также популярны экскурсии в Астану и туры на Алтайские Альпы в ВКО.

В Баку приедут на Новый год в среднем на 4 дня (3 тысячи рублей), в Минске - на 3,5 дня (2,8 тысяч рублей), в Тбилиси - на 3,5 дня (2,6 тысяч рублей) и Ереван - на 3 дня (2,8 тысяч рублей).

По данным агентства, Аяз Ата входит в число самых популярных Дедов Морозов у туристов в странах СНГ.

Фото с сайта krisha.kz