Пентагон готовится к атаке зомби

Самые смелые фильмы про зомби-апокалипсис могут показаться детскими мультфильмами на фоне созданного Стратегическим командованием планом CONPLAN 8888. Телеканал АВС со ссылкой на представителя Пентагона майора Брайана Магуайра заявляет о том, что такой план был разработан и утверждён ещё в 2011 году в качестве учебного пособия для военных, передает Life.

Согласно плану, "живые мертвецы" разделялись на несколько категорий: вооружённые зомби, вегетарианцы и мясоеды. Противодействовать "атаке мертвецов" планировалось при разной степени ситуационной осведомлённости и разной степени сохранности местного населения, подвергшегося внезапной биологической атаке.

Стоит отметить, что авторы документа в "разъяснительном замечание" подчеркнули, что разработанный план не является шуткой. В документе CONOP 8888 отмечается, что зомби могут заменить собой абсолютного любого предполагаемого врага. Использование образа живых мертвецов вместо реального государства позволило избежать политической подоплёки. По большей части невероятный план операции схож с мерами борьбы с антиправительственными силами.

Американский военный эксперт и директор центра GlobalSecurity Джон Пайк отметил, что у Пентагона есть и другие, не менее экзотические документы — например, план по войне с машинами на случай восстания последних. Речь идёт о мероприятиях по обеспечению безопасности в случае проблем с так называемой RAS — роботизированной и автономной системой управления боевыми действиями.

Фото: кадр из т/с "Ходячие Мертвецы".