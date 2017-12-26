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Закрыты автодороги в пяти областях Казахстана

26 декабря 2017, 08:33

В Карагандинской области закрыто движение по всем направлениям для всех видов автотранспорта.

В пяти областях республики в связи с ухудшением погодных условий (гололед) закрыто движение на участках автодорог, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

В Карагандинской области закрыто движение по всем направлениям для всех видов автотранспорта.

В Павлодарской области закрыто движение на участке автодороги республиканского значения «Павлодар-Щербакты» (0-112 км, Павлодар - граница РФ), по направлениям Павлодар-Караганда и Павлодар-граница ВКО всех видов автотранспорта.

В Восточно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (мокрый снег, гололед) закрыто движение на участке автодороги республиканского значения «Омск-Майкапчагай» (585-733 км граница Павлодарской области-Семей) для всех видов автотранспорта. Кроме того, закрыто движение на участке автодороги областного значения «Семей-Курчатов» (4-130 км) для всех видов автотранспорта.

В Акмолинской области закрыто движение на участке автодороги республиканского значения «Екатеринбург-Алматы» (1330-1353 км поселок Аршалы-граница Карагандинской области) для всех видов автотранспорта.

В Алматинской области закрыто движение дороги республиканского значения Алматы-Оскемен 558 км - 615 км для пассажирского и грузового транспорта автотранспорта.

Фото: Oskemen.info


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