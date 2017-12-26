Возместить упущенную выгоду

Жулдыз Биманова,

судья суда г. Актобе

В соответствии со ст. 9 Гражданского кодекса РК одним из способов защиты гражданских прав является возмещение убытков. Однако ввиду отсутствия четкого и определенного метода, способа расчета неполученного дохода судебная практика по делам о взыскании упущенной выгоды неоднозначна.

Под убытками подразумеваются расходы, которые произведены или должны быть произведены лицом, право которого нарушено (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

В первом случае - это реально наступающие потери в имуществе, во втором - потери от неполучения ожидаемых имущественных доходов. Таким образом, исходя из существа требований, в указанных случаях различными являются предмет доказывания и круг обстоятельств, подлежащих установлению.

Необходимо отметить, что процесс доказывания причинения убытков в виде упущенной выгоды достаточно сложный, так как, предъявляя требование, истец должен доказать факт и размер упущенной прибыли, а также причинную связь между действиями ответчика и возникшими убытками.

Основаниями к отказу в удовлетворении исков о взыскании упущенной выгоды являются, например, следующие:

- представленный истцом расчет, произведенный, исходя из средней ежедневной прибыли, количества дней простоя, содержащий сумму предполагаемого дохода, основан на доказательствах, носящих односторонний характер и определен исключительно документами истца, ввиду чего достоверность суммы упущенной выгоды и неизбежность получения дохода в заявленном размере не могут быть признаны доказанными;

- расчет упущенной выгоды произведен истцом, исходя только из полученных доходов, при этом не представлены документы, подтверждающие расходы предпринимателя за указанный период;

- лицо, требующее возмещения убытков, должно доказать факт нарушения обязательства контрагентом, наличие и размер убытков и причинную связь между допущенным правонарушением и возникшими убытками. Недоказанность хотя бы одного из указанных условий является основанием для отказа в иске.

Расчет упущенной выгоды должен учитывать расходы, которые могут или должны возникнуть при получении заявляемых доходов, предпринятые меры, направленные на получение прибыли, а также обычные условия гражданского оборота.

Лицо должно доказать, что допущенное нарушение явилось единственным препятствием, не позволившим ему получить упущенную выгоду. При этом судам необходимо учитывать, какие меры принял истец для уменьшения своих убытков, реальную возможность истца избежать причинения убытков, принятие своевременных мер по недопущению их причинения.

Расчет упущенной выгоды носит предположительный характер, охватывающий возможные обстоятельства будущего. Следовательно, истцу при предъявлении исковых требований о взыскании упущенной выгоды необходимо представить доказательства реальности ее получения. В данном случае доказательствами могут служить: проведение приготовлений и наличие всех условий для извлечения дохода, достижение договоренности с контрагентами и т.д.

Количество гражданских дел, связанных с возмещением упущенной выгоды, невелико, однако такие споры имеют место в судебной практике. Так, индивидуальный предприниматель П. обратился с иском к своему работнику Т. о возмещении причиненных в результате дорожно-транспортного происшествия убытков, выразившихся в реальном ущербе и упущенной выгоде. Требования истца мотивированы тем, что ответчик, являясь работником-водителем, управляя автомашиной истца, совершил дорожно-транспортное происшествие, причинив материальный ущерб автомашине истца. Вина ответчика в совершенном ДТП подтверждена постановлением специализированного административного суда. Стоимость причиненного ущерба, согласно отчету об оценке, составила 1 789 813 тенге. Более того, за период простоя автомашины истцу был причинен ущерб в виде упущенной выгоды в сумме 717 000 тенге, понесены судебные расходы в сумме 25 788 тенге.

В ходе рассмотрения дела истцом представлены достаточные доказательства, подтверждающие размер причиненного реального ущерба, а именно отчет об оценке стоимости восстановительного ремонта с учетом физического износа, свидетели, вещественные доказательства.

Однако доказательства, представленные в обоснование требований о возмещении убытков в виде упущенной выгоды, суд признал недостаточными для установления их наличия и размера. Сведения о ежесуточном плане работников службы такси являются предполагаемым, запланированным доходом, и не могут быть доказательством, подтверждающим упущенную выгоду истца. При этом суд признал доводы истца о том, что простой автомашины в течение длительного периода произошел исключительно по вине работника, несостоятельными. Так как, являясь индивидуальным предпринимателем, истец должен был предпринять все необходимые меры для своевременного ремонта автомашины и уменьшения размера причиненных ему убытков.

Согласно п. 1 ст. 10 ГК РК предпринимательская деятельность осуществляется от имени, за риск и под имущественную ответственность предпринимателя.

В целях установления единой практики и единообразного применения норм закона в части возмещения убытков в виде упущенной выгоды необходимо законодательно уточнить и дополнить п. 4 ст. 9 ГК РК, указав, что расчет упущенной выгоды производится истцом, исходя из средней ежедневной прибыли и количества дней простоя истца. При этом должны учитываться не только получаемые доходы, но и расходы истца, меры, принятые им для уменьшения своих убытков, наличие реальной возможности избежать возникновения убытков. Необходимо определить методику расчета размера средней ежедневной прибыли применительно к данным правоотношениям.