Стала известна судьба "пропавшего" в Алматы слона

Автор объявления о пропаже слона в Алматы дал разъяснения и сообщил, что это был эксперимент, сообщает Zakon.kz.

21 декабря на сайте бесплатных объявлений размещена информация о том, что на съемках видеоклипа по дороге на Медео пропал саванный слон. Животное пропало 20 декабря около 20.00 вечера.

«Цвет темно-серый, откликается на имя Джамбо, дрессированный», - говорилось в тексте объявления, которое набрало 34 тысячи просмотров и 160 комментариев.

Эту информацию растиражировали СМИ и популярные паблики в социальных сетях. Многие комментаторы поверили, что в Алматы действительно пропал настоящий слон. Они предлагали свою помощь в рассылке информации, предлагали организовать поиски животного в горах.

Большинство пользователей с юмором отнеслись к этому сообщению. К примеру, некоторые предлагали выманить слона рыбьим жиром и звуками флейты.

«Видел его! Чухнул выше по дороге на чимб. Был в комбезе, шлемаке и бордом за спиной. Я думаю ушёл за свежим пухляком».

«Нашли слона, откликнулся! Накормили! Переночевал. Отсняли все дубли… при нем был сценарий. Он на следующий день улетел бизнес-классом в Удмуртию, там тоже съемки. Надеюсь информация пригодится».

«Ищите по самому большому бешбармаку в области»

«Его на согым пустили»

Как пояснил сам автор объявления, идея эксперимента пришла после того, как он увидел надпись «Пропал слон», которая сейчас периодически высвечивается на медиабордах, установленных в городе.

«Смысл этого сообщения мне пока непонятен, но я попытался представить, что будет, если в городе действительно потеряется слон – настоящий, африканский. (…) И, знаете, эксперимент удался. Я получил множество звонков от журналистов, представителей госорганов, а самое главное – обычных граждан, которые предлагали свою помощь в поиске животного. Люди искренне переживали за Джамбо, который может замерзнуть холодной зимой, они пересылали сообщения в соцсетях и мессенджерах. Мне известно, что активно к этой акции подключились таксисты, которые рассылали информацию по своим чатам и собирали данные о слоне. Алматинцы, вы большие молодцы!» - написал автор объявления.

Автор сообщения просит жителей не обижаться на его странное объявление и говорит всем спасибо за отзывчивость в поисках и неравнодушие.

Прошу не обижаться на мой поступок, так как главной целью этой небольшой проказы было выяснить, насколько наш народ отзывчив даже к таким странным объявлениям. В заключение хочется еще раз сказать всем спасибо! С наступающим Новым годом вас, друзья, оставайтесь такими же отзывчивыми и позитивными!

Стоит добавить, что в Сети появилось видео, снятое блогером Петром Воликовым. На нем запечатлены звуки, похожие на те, что издает слон. Как пояснил блогер, видео было снято вечером 25 декабря в районе Бутаковки. Он сразу же вспомнил объявление о пропаже слона, однако не исключил, что это может быть шуткой местных жителей.

Фото с сайта ilearned.ru