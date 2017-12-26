Киркоров спутал глиттер с клитором и стал мемом

Певец Филипп Киркоров, состоявший в жюри вокального конкурса шоу «Успех» на СТС, принял произнесенное со сцены слово «глиттер» за «клитор», пишет Лента.ру.

Ведущая шоу Вера Брежнева презентовала одну из финалисток, отмечая ее собственный стиль. «Собственный почерк. Естественно, это подходит под все. Невероятный блеск, твой глиттер!» — восхищалась ведущая.

В этот момент камеры перевели на Киркорова, лицо которого выражало крайнюю степень изумления на грани с шоком.

Брежнева пояснила, имитируя английский акцент, что глиттер — это блестки. Киркоров дал понять, что знает, что это такое, просто «глуховат» в силу возраста.

Эмоциональная реакция артиста понравилась пользователям сети. Они превратили его в мем и стали потешаться.

вообще лучшее что случилось за все это шоу это то что киркоров вместо "глиттер" услышал "клитор" — лондонский денди (@misteireachroma) 26 декабря 2017 г.

Ранее зрители «Успеха» назвали слово «антихайп» из уст Брежневой худшим, что они слышали в жизни.

Шоу «Успех» выходит на СТС с ноября. Помимо Киркорова, в жюри заседают певица Нюша и рэпер Гнойный. 24 декабря были подведены его итоги. Победителем признали 32-летнего музыканта из Перми Ива Набиева.