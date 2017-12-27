В Алматы Toyota врезалась в забор частного дома

Toyota Highlander двигалась по улице Луганского в южном направлении, сообщает Zakon.kz.

Чуть выше развязки с проспектом Аль-Фараби Toyota проезжала небольшой зигзаг, однако водитель на одном из поворотов не справился с управлением.

Автомобиль занесло, и он угодил в забор частного жилого дома. Он снес собачью будку и повис на заборе.

В результате ДТП никто не пострадал.

К слову, местным жителям не нравится этот отрезок дороги, так как по нему часто ездят на большой скорости, а в случае ДТП легко заехать в ближайшие дома.