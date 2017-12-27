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В Алматы Toyota врезалась в забор частного дома

27 декабря 2017, 06:46

В результате ДТП никто не пострадал.

Toyota Highlander двигалась по улице Луганского в южном направлении, сообщает Zakon.kz.

Чуть выше развязки с проспектом Аль-Фараби Toyota проезжала небольшой зигзаг, однако водитель на одном из поворотов не справился с управлением.

Автомобиль занесло, и он угодил в забор частного жилого дома. Он снес собачью будку и повис на заборе.

В результате ДТП никто не пострадал.

К слову, местным жителям не нравится этот отрезок дороги, так как по нему часто ездят на большой скорости, а в случае ДТП легко заехать в ближайшие дома.


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