В Техасе отец застукал своего сына за сексом с учительницей

В Техасе 44-летняя учительница занялась сексом со своим 13-летним учеником, передает Life.

По информации местных СМИ, педагога и школьника в автомобиле за совокуплением застал отец подростка. С заявлением он обратился к правоохранителям.

Полицейские допросили подозреваемую и изучили её телефон, а также телефон мальчика. Обнаружив доказательства близких взаимоотношений учительницы и ученика, стражи порядка арестовали женщину.

Фото: Twitter.