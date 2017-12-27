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В Техасе отец застукал своего сына за сексом с учительницей

27 декабря 2017, 09:15

Стражи порядка арестовали женщину.

В Техасе 44-летняя учительница занялась сексом со своим 13-летним учеником, передает Life.

По информации местных СМИ, педагога и школьника в автомобиле за совокуплением застал отец подростка. С заявлением он обратился к правоохранителям.

Полицейские допросили подозреваемую и изучили её телефон, а также телефон мальчика. Обнаружив доказательства близких взаимоотношений учительницы и ученика, стражи порядка арестовали женщину.

Фото: Twitter.


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