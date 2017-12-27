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Утверждены ставки платы за пользование водными ресурсами из поверхностных источников по городу Алматы

Аннотация к документу: Решение ХХIV сессии маслихата города Алматы VI созыва от 30 ноября 2017 года № 178 «Об утверждении ставок платы за пользование водными ресурсами из поверхностных источников по городу Алматы»

Решением маслихата города Алматы утверждены ставки платы за пользование водными ресурсами из поверхностных источников.

 

Ставки платы за пользование водными ресурсами поверхностных источников по городу Aлматы

 

Бассейны рек, озер, морей

Жилищно-эксплутационные и коммунальные услуги (тенге/1000 м3)

Промышленность включая теплоэнергетику (тенге/1000 м3)

Сельское хозяйство (тенге/1000 м3)

Прудовые хозяйства осуществляющие забор из водных источников (тенге/1000 м3)

Гидроэнергетика (тенге/1000 кВт.час)

Водный транспорт (тенге/1000 т.км)

Бассейн рек и озер Балхаш и Алаколь

102,3

282,5

81,3

77,7

30,0

8,8

 

Решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

27 декабря 2017, 10:25
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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