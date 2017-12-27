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Утверждены ставки платы за пользование водными ресурсами из поверхностных источников по городу Алматы
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Аннотация к документу: Решение ХХIV сессии маслихата города Алматы VI созыва от 30 ноября 2017 года № 178 «Об утверждении ставок платы за пользование водными ресурсами из поверхностных источников по городу Алматы»
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Решением маслихата города Алматы утверждены ставки платы за пользование водными ресурсами из поверхностных источников.
Ставки платы за пользование водными ресурсами поверхностных источников по городу Aлматы
Решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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