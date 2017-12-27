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В Атырауской области начинается акция «Не надо получать и давать подарки!»

27 декабря 2017, 14:03

Основная цель мероприятия - исключить практику подношения подарков.

Акция организована Департаментом Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Атырауской области совместно с преставителями «Первый Антикоррупционный медиа центр» по Атырауской области.

Основная цель мероприятия - исключить практику подношения подарков и почести должностным лицам гражданами и подотчетными лицами (главврачи больниц в облздрав, директора школ в гороно, спортшколы в облспорт, и т.д.) Так как, в особенности данная традиция популярна в канун праздничных дней, Департамент предупреждает что за так называемое дарение (получение) подарков предусмотрена уголовная и административная ответственность. В этой связи, необходимо сообщить что сегодня акция проходит в Департаменте государственных доходов Атырауской области.

Вместе с тем, сообщаем что подобные профилактические мероприятия будут проводится ежедневно в государственных органах и их подведомственных учреждениях Атырауской области.


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