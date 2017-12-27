В зоопарке Алматы умер лев. Об сообщил директор зоопарка Ержан Еркинбаев, передает Zakon.kz.

"Злокачественное заболевание крови вызвало смерть льва Хана, который в 2004 году был привезен к нам из Франции. Последние несколько дней Хан чувствовал себя очень плохо. Мы решили экстренно развернуть в доме хищников госпиталь, установили всё необходимое оборудование для проведения диагностики. Хану дали контролируемый наркоз и приступили к обследованиям. Физиологические изменения уже говорили о том, что жить с ними лев не сможет. Стал обсуждаться вопрос об эвтаназии, но Хан дал остановку сердца не выходя из наркоза. Очень жаль Хана, хоть он и был в возрасте 15 лет, для нас он любимый питомец и царь зоопарка", - написал он в своем аккаунте в Instagram.

Фото: © Sputnik / Серикжан Ковланбаев