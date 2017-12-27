Нарушения в питьевом водоснабжении Алматы выявили санврачи

Чаще всего нарушения выявляли в новых районах Алматы - Алатауском и Наурызбайском.

В Алматы выявлены нарушения на некоторых объектах питьевого водоснабжения, передает МИА «Казинформ».

«Среди нарушений - не проводится коагуляция, отстаивание и фильтрация воды, отсутствие зоны санитарной охраны строго режима, ограждений высотой 2,5 м, программы постоянного производственного контроля, в том числе концентрации используемых дезинфицирующих средств, местами смотровые колодцы водопроводной сети затоплены водой, на 60% объектах водоснабжения не имеется санитарно-эпидемиологического заключения»,- сообщила руководитель отдела санитарно-гигиенического надзора за коммунальными объектами департамента охраны общественного здоровья Алматы Гульжан Килибаева на «круглом столе» в среду.

Чаще всего нарушения выявляли в новых районах Алматы - Алатауском и Наурызбайском, территория которых раньше относилась к Алматинской области и, где преобладают устаревшие водозаборные сооружения и неохраняемые скважины.

Тем не менее, по данным департамента, 95% жителей Алматы обеспечены центральной системой водоснабжения.

По трудным участкам, а именно бесхозным скважинам проводится совместная с районными акиматами работа по установлению их владельцев с целью устранения нарушений санитарных правил и организации санитарной охраны первого пояса строгого режима. Также на 2018 год запланирован ряд мероприятий по улучшению санитарного состояния объектов водоснабжения и продолжению ремонта и замене устаревших частей систем центрального водоснабжения.

Фото: МИА Казинформ