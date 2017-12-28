Как футболист Джордж Веа стал президентом Либерии

Обладатель "Золотого мяча" 1995 года Джордж Веа, выступавший за "Милан", "Монако" и "ПСЖ", избран президентом Либерии. Как сообщает Mirror, 51-летний политик победил во втором туре президентских выборов в своей стране, пишет sport-express.ru.

Кто это?

В двух словах – великий футболист. Веа был одним из лучших игроков Европы в 1990-е. Скоростной форвард с неповторимым дриблингом в сумме забил более сотни мячей за "Монако", "ПСЖ" и "Милан". Самый известный гол Веа датирован 23 ноября 1994 года, когда нападающий "ПСЖ" разбросал защиту "Баварии" и вонзил мяч в ближний верхний угол. В сезоне-1994/95 парижане добрались до полуфинала Лиги чемпионов, а Веа стал лучшим бомбардиром турнира с семью мячами. В 1995 году Веа вошел в историю – он стал первым (и пока единственным) африканским футболистом, выигравшим "Золотой мяч". Либрейцу повезло: в том же году журнал France Football устранил ненужные рамки, и претендентами на почетный приз стали все играющие в Европе футболисты (а не только обладатели европейского паспорта). В 1995-м же Веа перешел в "Милан", с которым выиграл два чемпионата Италии. Лига чемпионов ему так и не покорилась, да и на ЧМ африканец не играл – Либерию там вообще никогда не видели. Но Веа все равно остается великим – достаточно сказать, что Пеле включил его в список 125 лучших футболистов в истории.

Как Веа попал в политику?

С 1999 по 2003 год в Либерии шла гражданская война. Веа в это время доигрывал карьеру в Англии, Франции и ОАЭ, но оказывал посильную гуманитарную помощь пострадавшим в ходе конфликта. Помимо этого, он ездил по другим африканским странам и тоже помогал нуждающимся. В то время футболист уже понимал, что по окончании карьеры будет строить политическую карьеру. "У меня нет опыта, но есть добрые намерения: хочу, чтобы у людей в Либерии были свет, электричество и образование", − говорил Веа.

Он уже баллотировался в президенты?

Да, в 2005 году. Для этого Веа создал партию под названием "Конгресс за демократические перемены" и выдвинул себя в кандидаты на высший пост. Кампания нового политика была масштабной – он ездил даже в самые глухие деревни и сделал все, чтобы даже не умеющие писать жители могли получать информацию. С этой целью Веа создал радио King FM и телеканал Clar TV, названный по имени супруги Джорджа.

Однако выборы Веа проиграл. В первом туре он набрал 23,7 процента голосов, а его соперница Эллен Джонсон Серлиф – 14,9 процента. Во втором туре она опередила знаменитого футболиста – 59,4 процента против 40,6. Веа сразу же назвал выборы сфальсифицированными и сравнил их с несправедливо показанной желтой карточкой, но Африканский союз протест не принял. Сирлиф стала первой женщиной-президентом Либерии, а в 2011-м была переизбрана на второй срок. Веа в гонке не участвовал – на этот раз партия избрала дипломата Уинстона Табмена, который тоже проиграл.

Чем Веа занимался до выборов?

Веа ездил в США, где познавал азы государственного управления, политологии и менеджмента. В 2014 году он одержал маленькую победу – в борьбе за кресло сенатора от графства Монтсеррадо. Соперником экс-форварда "Милана" был сын президента Роберт Серлиф, но тут Веа одержал разгромную победу – 78 процентов избирателей отдали голоса Джорджу. А затем кумир детства миллионов африканцев запустил развернутую предвыборную кампанию под лозунгом "Изменения ради надежды".

Как Веа стал президентом

Веа опередил Джозефа Бокая в 12 из 15 округов. Бокай, который на протяжении последних 12 лет занимал пост вице-президента, одержал победу лишь в двух округах. "Я благодарен своей семье, своим друзьям и своим сторонникам, которые помогали мне во время кампании в течение выборов", – написал Веа на своей странице в Твиттере. В первом туре, который проходил 10 октября, Веа набрал 38,4 процента голосов, Бокай – 28,8 процента. Отметим, что 51-летний Веа является первым и единственным африканцем, который смог выиграть "Золотой мяч".