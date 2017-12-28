15 лет получил бывший высокопоставленный полицейский, устроивший поножовщину

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области вынесен приговор бывшему начальнику Управления по противодействию экстремизму ДВД Жамбылской области Мурату Умбеталиеву, передает Zakon.kz.

Судебным следствием было установлено, что Умбеталиев покушался на убийство начальника Управления криминальной полиции ДВД области Ерлана Бектурганова и бывшего сотрудника ДВД области, начальника отделения ЦОН Байзакского района Марселя Жетписбаева, путем нанесения им ножевых ранений.

Приговором суда Умбеталиев признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 24 ч.3 – 99 ч. 2 п. 1 (покушение на убийство, совершенное в отношении двух лиц) Уголовного кодекса Республики Казахстан.





"Осужденный приговорен к 15 годам лишения свободы, без конфискации имущества, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. В соответствии с требованиями ст.49 ч.1 УК РК У. лишен специального звания "подполковник полиции", - сообщили в пресс-службе Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбылской области.

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